Mhoni Vidente destapa los cinco signos que volverían con sus ex parejas en mayo

¿Qué significa soñar con una ex pareja, según Mhoni Vidente?

Soñar con una ex pareja puede ser una experiencia perturbadora o llena de nostalgia, pero ¿qué significado tiene realmente? Mhoni Vidente explica que este tipo de sueños pueden ser interpretados de diversas maneras.

En algunos casos, pueden representar un simple recuerdo o un asunto pendiente que no se ha resuelto. Sin embargo, en otros casos, soñar con una ex pareja es una clara interpretación de que esa relación llegó a su fin.

“Cuando tú sueñas con tu ex y sueñas que estás platicando con la persona o que va a tu casa significa que ya no va a volver, que esa persona ya tiene otra pareja, que ya está saliendo con alguien más, que nada más últimamente se han estado comunicando nada más espiritualmente y se estuvo acordando de ti, pero cuando sueñas que regresas es que ya no va a volver y que definitivamente esa relación ya se acabó”, dijo la pitonisa.