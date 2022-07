Video | Carolina Cruz abrió su corazón y contó por qué se separó de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, que es una de las principales presentadoras de Día a Día, compartió en marzo pasado un corto comunicado de prensa y confirmó que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, luego de 12 años de noviazgo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquella oportunidad.

Ante las especulaciones que han surgido en las redes sociales, la empresaria vallecaucana rompió el silencio este fin de semana y habló por primera vez sobre las razones por las cuales terminó con el actor, que se alejó de su hogar en medio de la pandemia debido a los proyectos laborales en los que estaba trabajando.

La modelo, de igual manera, aseguró que no fue para nada fácil tomar esa decisión y que lo pensó durante mucho tiempo. Sin embargo, puntualizó que era el momento de dar un paso al costado.

“Cuando uno toma este tipo de decisiones, que son difíciles y no se toman de un día para otro, es porque lo has pensado muy bien. La verdad es que es una decisión pensada, no importa si nunca me casé”, indicó en el programa La Red, inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo. Además, yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente. Ahí es cuando tienes que ponerlo en una balanza y decir ¿qué quiero yo en mi vida?”.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el diálogo con el programa de chismes para puntualizar que en la vida no se puede pensar solamente en uno y que sus hijos tuvieron que ver en la decisión.

“No es solo pensar en mí, no podemos ser tan egoístas de solo pensar en uno. Por eso me pregunté cómo quería que me vieran mis hijos y cómo quería que vieran a su papá. Todo es un proceso”, expresó.

Carolina Cruz volvió finalmente a destacar al artista cucuteño en medio de la entrevista con La Red y señaló que es un gran padre debido a que siempre está presente, pese a que no estén juntos como pareja.

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana también reveló esta semana el nuevo diagnóstico que le entregaron los médicos sobre la salud del pequeño Salvador. Asimismo, aseguró que se encuentra bastante bien.

“Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar al médico decirnos que este gordo está más que perfecto es algo inexplicable”, sentenció la modelo.

Lincoln Palomeque tampoco quiso perderse este momento tan importante para la familia y publicó una tierna fotografía en las redes sociales. Además, le dedicó unas emotivas palabras al menor.

Aunque están separados desde hace unos meses, el reconocido actor también compartió la misma felicidad que la presentadora por esta positiva noticia que les dieron los médicos y le agradeció a Dios por la buena salud que tiene el niño, que es el segundo hijo de la pareja.

“Hijo hermoso, eres un angelito hermoso y un guerrero. Dios está de tu mano siempre, enamoras”, fue el mensaje que escribió el cucuteño para acompañar la postal, que recibió cientos de comentarios de apoyo.