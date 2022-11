Sara Corrales terminó envuelta en rumores de romance con actor comprometido; la colombiana se pronunció

Sara Corrales se ubicó como una de las actrices colombianas que logró cruzar las barreras de la industria artística para posicionarse entre los talentos de distintos proyectos internacionales. La celebridad cautivó con su belleza, sensualidad, talento y profesionalismo, abriéndose camino en famosas producciones de México.

Su paso por diversos escenarios y proyectos la catapultó al reconocimiento internacional, logrando compartir set con grandes rostros como Carmen Villalobos, Rafael Amaya, Danilo Carrera, Michelle Renaud, Víctor González, Alexis Ayala, entre otros. Poco a poco se dio a conocer, marcando una huella con su estilo y talento actoral.

Sin embargo, pese a que su carrera respalda su pasión por este oficio, Sara Corrales quedó en el centro de distintas noticias en las plataformas digitales y algunos medios, debido a una serie de especulaciones que apuntaban a que, supuestamente, tenía un romance con uno de sus compañeros del nuevo proyecto que está grabando. La colombiana fue vista en un video, despertando reacciones en curiosos y seguidores de redes sociales.

De acuerdo con lo que se mencionó, la actriz quedó en el blanco de comentarios por unos fragmentos de video en los que aparecía bailando con Gabriel Soto Díaz, reconocido talento mexicano. Este contenido se difundió y generó rumores de un posible amorío, el cual fue tomado como influencia directa para que la relación sentimental del artista con Irina Baeva sufriera afectaciones, llegando a terminar.

Pese a que todo fue una ola de chismes en medios internacionales y cuentas de Instagram, esta cercanía entre los actores se debe a la telenovela que están grabando actualmente, en compañía de otras celebridades como Alberto Estrella y Alfredo Gatica.

Ante las especulaciones que surgieron, Sara Corrales decidió pronunciarse al respecto y conceder una entrevista a algunos medios, señalando que todo esto era un malentendido que se generó por un clip que grabaron dentro de la producción en un momento de compartir y disfrutar.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas”, dijo la colombiana frente a las cámaras.

En el diálogo con Univisión, la antioqueña puntualizó en que tenía mucho contacto con Gabriel Soto, debido a las largas jornadas de grabación y el fuerte equipo que consolidó el elenco con el paso del tiempo.

“¿Cómo no? Es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, señaló.

El medio internacional consultó a Corrales sobre los rumores de este supuesto amorío y si lo había hablado con su compañero de producción. La artista mencionó que todo esto les dio risa, debido a los titulares amarillistas que aparecieron en la prensa.

“Por supuesto que sí, nos atacamos de la risa cuando vimos estos rumores. Empezando porque fue muy divertido, la prensa es muy chistosa, dicen: ‘se filtra video privado’, un titular muy amarillista, y fue en medio de la grabación”, comentó, luego de soltar algunas risas.

Por último, Sara detalló que se le vio muy contenta en este video porque aprovechó su sangre colombiana para contagiar a sus compañeros y ponerlos a bailar un rato, mientras esperaban que escampara. La celebridad afirmó que se le podía ver caracterizando a su personaje, por lo que no entiende de dónde se sacó todo de contexto.

“Yo estoy caracterizadísima de Úrsula [su personaje en la producción], él de Memo [el personaje de él], fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro. Empezó a llover, entonces todos nos metimos al salón y yo como buena colombiana pongo a bailar a todo el mundo”, agregó.

Con estas declaraciones quedó claro que entre la pareja no existe más que una amistad y cercanía profesional, por lo que se derrumban los chismes de un romance.