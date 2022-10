Sara Corrales respondió a las constantes críticas por los tatuajes en su cuerpo

Sara Corrales se convirtió en una de las actrices colombianas que logró cruzar el ‘charco’ y brillar con su talento en la industria de la televisión internacional, dejando por lo alto el nombre del país. Su paso por diferentes proyectos hizo que su nombre tomara relevancia en las plataformas digitales, al punto de que miles de personas se interesaran por conocer detalles de su vida personal.

En el 2003, se dio a conocer por su participación en ‘Protagonistas de Novela’, si bien la paisa no ganó el concurso del canal RCN, haber hecho parte de él le abrió las puertas en el mundo de la actuación, pues desde entonces empezó a hacer parte de varias producciones de televisión.

Su primera interpretación la hizo en ‘Todos quieren con Marylin’, allí le dio vida a Catalina Osorio. En aquella oportunidad cautivó a miles de televidentes, motivo por el que fue nominada a mejor actriz revelación por los Premios TVyNovelas. Aunque no se quedó con el premio, dejó en evidencia su talento.

Posteriormente, hizo parte de varias telenovelas colombianas, una de las más recordadas es ‘Vecinos’, donde interpretó a Jessica Antonieta Morales, la antagonista de la historia. Con el paso del tiempo la mujer empezó a estar en producciones mexicanas, por lo que desde hace un par de años radica en ese país.

En territorio azteca ha tenido un gran recibimiento y ha encantado a más de un mexicano. Por tal razón algunos de sus seguidores colombianos han manifestado que se olvidó de su país natal; sin embargo, en más de una ocasión se ha encargado de desmentir esto, asegurando que tiene muy claro de dónde viene y que lleva a su país en alto.

El ‘look’ de Corrales que ha dado mucho de qué hablar

Sara Corrales no solo ha encantado a millones de personas por su talento en la actuación, sino también por su belleza física, pues es considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia. Asimismo, la paisa lleva un estilo de vida saludable, por lo que tiene una tonificada figura, con la que se ha robado varios suspiros y miradas.

Sin embargo, hace poco la actriz dio de qué hablar, pues a través de sus redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores, publicó algunas fotografías en las que dejó ver que en varias partes de su cuerpo tenía tatuajes, algo que llamó la atención porque nunca se le había visto así.

Al parecer la mujer recibió una gran cantidad de comentarios respecto a su cuerpo, por lo que tuvo que aclarar que no eran reales y los tenía por motivos de trabajo. “Evidencias para los que están tan preocupados porque creen que estoy llena de tatuajes, son parte de una caracterización que me hacen a diario para un personaje (Úrsula) que estoy grabando actualmente”, comunicó a través de su Instagram.

Su motivo para rechazar la propuesta de matrimonio de su ex

Meses atrás, la atención de los curiosos se posó sobre el anuncio que hizo la artista a principios de año con respecto a su compromiso con Rafael Gutiérrez, actor mexicano. Pese a que todo pintaba bien y estable, para muchos fue una sorpresa cuando la colombiana confirmó que se encontraba soltera y la relación llegó a su fin.

Tiempo después de que se reveló que el compromiso quedó en el pasado, los seguidores de la actriz indagaron y aprovecharon distintas dinámicas de preguntas y respuestas para interrogarla sobre este tema. Corrales no perdió la oportunidad y se sinceró sobre los motivos que la llevaron a desistir de la propuesta de matrimonio.

“¿Por qué no te casaste?”, escribió un curioso en el post de Instagram.

Según respondió la famosa en un video, una de las razones que la impulsaron a no casarse estuvo relacionada con sentir que “ahí no era”, pese a la presión social que llegó a tener a su alrededor. Uno de los objetivos que primó en su presente fue la tranquilidad y la paz, cosas que ya no tenía con su ex.

“Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes. Estábamos en momentos de la vida muy diferentes, con motores de la vida muy diferentes y yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más”, dijo Sara en su cuenta oficial de la red social.

“Por ahí no era y, en vez de pasar una vida entera arrepentida, pues tomé la fuerza, el valor y no me importó la presión social que se sentía en el momento, la presión familiar, y dije: primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz”, agregó para ponerle fin a los rumores y comentarios.