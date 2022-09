“No me hacía feliz”: Sara corrales y su motivo para rechazar la propuesta de matrimonio de su ex

Sara Corrales se convirtió en una de las actrices colombianas que logró cruzar el ‘charco’ y brillar con su talento en la industria de la televisión internacional, dejando por lo alto el nombre del país. Su paso por diferentes proyectos hizo que su nombre tomara relevancia en las plataformas digitales, al punto de que miles de personas se interesaran por conocer detalles de su vida personal.

Meses atrás, la atención de los curiosos se posó sobre el anuncio que hizo la artista a principios de año con respecto a su compromiso con Rafael Gutiérrez, actor mexicano. Pese a que todo pintaba bien y estable, para muchos fue una sorpresa cuando la colombiana confirmó que se encontraba soltera y la relación llegó a su fin.

Tiempo después de que se reveló que el compromiso quedó en el pasado, los seguidores de la actriz indagaron y aprovecharon distintas dinámicas de preguntas y respuestas para interrogarla sobre este tema. Corrales no perdió la oportunidad y se sinceró sobre los motivos que la llevaron a desistir de la propuesta de matrimonio.

“¿Por qué no te casaste?”, escribió un curioso en el post de Instagram.

Según respondió la famosa en un video, una de las razones que la impulsaron a no casarse estuvo relacionada con sentir que “ahí no era”, pese a la presión social que llegó a tener a su alrededor. Uno de los objetivos que primó en su presente fue la tranquilidad y la paz, cosas que ya no tenía con su ex.

“Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes. Estábamos en momentos de la vida muy diferentes, con motores de la vida muy diferentes y yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más”, dijo Sara en su cuenta oficial de la red social.

“Por ahí no era y, en vez de pasar una vida entera arrepentida, pues tomé la fuerza, el valor y no me importó la presión social que se sentía en el momento, la presión familiar, y dije: primero yo, segundo yo y tercero yo. Primero mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz”, agregó para ponerle fin a los rumores y comentarios.

¿Le gustan las mujeres?

Semanas atrás, luego de mostrar el radical cambio de look que adoptó a su imagen, la actriz llamó la atención de más de uno con una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. Corrales fue clara y respondió algunas inquietudes de sus fans, relacionadas con su vida privada e íntima.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en la actividad, una persona quiso saber si la artista sentía atracción por las mujeres. La colombiana no tuvo problema en responder a esta pregunta y ser clara respecto a este aspecto de su privacidad.

Según se observa en las historias del perfil, la actriz fue enfática en que “ama a las mujeres”, en especial cuando son dadas a las demás, cuando trabajan en equipo y cuando muestran su mejor faceta. Sin embargo, sus preferencias sexuales son hacia los hombres, por lo que negó sentir este tipo de atracción hacia personas de su mismo sexo.

“¡Amo a las mujeres! A las mujeres amorosas, llenas de luz para regalar, a las que dan su amistad sin medida, a las que cuidan su energía, las que aconsejan en lugar de criticar, a las que abrazan en lugar de herir, a las que salen adelante en lugar de quejarse, a las que ven a las demás mujeres como su equipo, no como su rival. A todas esas mujeres las amo sin medida”, afirmó la celebridad en la imagen, donde quiso aclarar las dudas sobre sus preferencias sexuales.

“Pero soy heterosexual, me gustan los hombres”, agregó la exprotagonista de novela en el post de su perfil, en el cual ubicó una fotografía en la que posa junto a una amiga.