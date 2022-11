Sara Corrales publica mensaje sobre el fracaso y sus fanáticos se preguntan: ¿para quién será?

El talento de Sara Corrales es indiscutible y gracias a él ella se ha abierto un gran camino en la televisión latinoamericana, empezando por Colombia y alcanzando grandes producciones de México, donde es una de las actrices más cotizadas y con mayor proyección de la actualidad.

Su belleza completa este talento y gracias a su escultural cuerpo y su rostro angelical y pícaro a la vez, ha enamorado a millones de fanáticos que la siguen en redes sociales y no se pierden un solo movimiento de la paisa, quien no solo brilla ante las cámaras, también lo hace en las pasarelas y en las cocinas, pues después de su participación en el reality gastronómico MasterChef Celebrity se aventuró en este mundo y hoy tiene un restaurante en Medellín de comida saludable.

Por eso, cada vez que a la paisa le da por ponerse reflexiva genera tanta habladuría, pues todo lo que hace es relevante para los 3.2 millones de seguidores que tiene tan solo en Instagram, en su perfil oficial, donde Sara también muestra sus curvas con fotos en bikinis digestivos que le quitan el aliento a muchos y muchas.

Además, hace poco Corrales estuvo envuelta en rumores sobre una supuesta relación con uno de los actores con los que comparte set en su nuevo proyecto televisivo mexicano. Este rumor no sería nada extraño de no ser porque dicho actor es casado y Sara ya tiene antecedentes en este tema, solo es necesario recordar el nombre de Róbinson Díaz para que se abra la caja de pandora.

Medios latinos de varios países compartieron imágenes de la actriz bailando de forma muy jocosa con el actor Gabriel Soto Díaz, quien es uno de los galanes más reconocidos de México y está casado con la actriz Geraldine Bazán, otra luminaria de peso en el país Azteca.

A Sara le tocó salir ante cámaras a desmentir los rumores sobre el supuesto amorío que tenían, pues ya se estaba saliendo de control y todo radicaba en un simple momento de esparcimiento entre la cantidad de horas que pasan juntos debido a su proyecto.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas… ¿Cómo no? Es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, dijo para Univision.

Todo había quedado quieto hasta que Sara publicó su reflexión del día: “Eso que tú llamas fracaso, yo lo llamo aprendizaje. El fracaso no existe, es simplemente una nueva experiencia en tu vida enseñándote una lección. 😘 Mírale el lado positivo y siempre saldrás ganando!! 🏆 ⭐️ 🫶🏻 Comenta 👇🏻 si estás de acuerdo, ¿has sentido que fracasaste alguna vez? 🙃”, todo junto a una imagen que decía “No tengas miedo de fracasar. Tú puedes”.

De inmediato la publicación alcanzó miles de likes y comentarios de seguidores que relacionaron dicho mensaje con el supuesto fracaso amoroso de Corrales con Soto, preguntándole si en efecto estaba “entusada” o había sucedido algo.

Por otro lado, otras seguidoras captaron el verdadero significado de la reflexión y le expresaron a la actriz sus verdaderos sentimientos. “No una vez... mil veces 😢 Me estaba perdiendo y sentía que nunca seré la misma de antes, pero luego me di cuenta de que no hay nada malo en eso. Con los años crecemos, nos volvemos más fuertes y nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Nunca te des por vencida. Lo más importante es intentar e intentar hasta que lo logremos. #contodo #tupuedes 🙏🏻✨❤🥰🌈”, comentó la fanática.