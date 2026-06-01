Por medio de sus historias de Instagram, la reconocida presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel se mostró orgullosa por su especial participación en la jornada electoral del 31 de mayo.

Según contó a sus seguidores, fue la primera vez que ejerció como jurado en las votaciones desde la ciudad de Miami, una labor que le generó una gran emoción y un profundo sentido de responsabilidad desde el primer momento, al escuchar el himno nacional.

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“Hoy fue un día muy especial. Por primera vez serví como jurado de votaciones por mi país”, anotó la también empresaria en sus publicaciones.

Además, aseguró haber vivido una gran experiencia durante la primera vuelta de las elecciones, expresando unas cortas palabras de agradecimiento a las personas con las que compartió durante la jornada.

“Estoy cansada pero supremamente feliz, hoy lloré de la felicidad, se me pararon los pelos escuchando el himno nacional”, comentó al final del día, mientras se preparaba para descansar hidratando su piel con una mascarilla.

Jessica Cediel participó como jurado por primera vez en las elecciones presidenciales. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Aunque reconoció que su piel se vio ligeramente afectada tras varias horas de exposición al sol, Jessica Cediel reiteró que fue una labor muy bonita de cumplir “sirviendo como jurado aquí en la ciudad de Miami”.

Y agregó: “gracias a todas las personas que fueron a poner su granito de arena y a votar por el partido de su candidato de preferencia, pero gracias por salir a votar, por ejercer ese derecho”.

Por otro lado, reveló que durante la jornada recibió diversas preguntas en redes sociales relacionadas con su postura política y señaló que, aunque está dispuesta a responderlas, será en los próximos días cuando comience a aclarar las inquietudes.

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Aunque por ahora Cediel no ha revelado a quién le dio su voto de confianza en estas elecciones presidenciales, en la Gran Consulta por Colombia se convirtió en tema de conversación por mostrar, sin filtros, su respaldo a la candidata Paloma Valencia.

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De hecho, durante su campaña, la bogotana se dejó ver en tarima junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora, captando la atención de los asistentes que rápidamente la grabaron y difundieron los videos en las plataformas digitales.

“Estoy feliz y muy emocionada de hacer parte de este proyecto. Independientemente de ser una figura pública, amo a Colombia y quiero que Colombia esté en manos seguras… Mi candidata es Paloma Valencia y estoy muy contenta”, manifestó en su momento Cediel.