La jornada electoral del 31 de mayo avanzó rápidamente y llevó a los colombianos a elegir a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial. Tras acudir a las urnas, la decisión fue clara para millones de ciudadanos.

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Según quedó registrado en el conteo, Abelardo de la Espriella sumó 10.361.473 (43 %) e Iván Cepeda llegó a 9.688.348 (40 %), convirtiéndose en quienes seguirían con la contienda por la presidencia.

En medio de esta noticia, las figuras públicas tomaron posición y reaccionaron a los resultados de la jornada, exponiendo su sentir con respecto a estas decisiones que se estaban tomando democráticamente.

Uno de los que quiso dar su pensamiento fue José Gaviria, exjurado de Factor X, quien tomó palabra en X. El productor mencionó su emoción al ver ganar a Abelardo de la Espriella, señalando que su voto había dado frutos.

“Felicitaciones absolutas al equipo de Abelardo. Sus asesores y toda la gente que lo dio todo. Campaña increíblemente bien llevada y liderada. Histórico resultado. ¡Ahora a unir a todos!”, escribió en el perfil.

No obstante, José Gaviria también expresó su posición frente al presidente Gustavo Petro y dejó claro que seguirá respaldando al Tigre en la segunda vuelta.

El famoso no dudó en tirar la pulla al actual mandatario, involucrando los resultados de las elecciones. En sus explicaciones se basó en lo que merecía Colombia, refiriéndose a un cambio importante.

“Petro NO es más inteligente que un país. Podrá engañar a unos a veces. Pero no puede engañar a todos al tiempo… TODOS somos defensores de lo que sigue para la segunda vuelta, con la victoria que Colombia merece. Puristas, a despertar… El país unido puede más que todo”, escribió en su cuenta, donde contó con reacciones de todo tipo.

Por el momento, habrá que esperar a la segunda vuelta, la cual se llevará a cabo el 21 de junio.