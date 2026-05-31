Abelardo de la Espriella habla desde un planchón en Barranquilla, tras su triunfo: “Que Estados Unidos y otros países vigilen la segunda vuelta”

Tras convertirse en la nueva figura política de la derecha y luego de alzarse con más de 10.346.010 votos —casi dos millones de votos más de los que sacó Gustavo Petro en la primera vuelta, en 2022—, Abelardo de la Espriella, quien pasó a la primera vuelta con Iván Cepeda, habló sobre las 7:30 p. m. desde el Pabellón de Cristal, en el Malecón en Barranquilla, su tierra.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ganan en primera vuelta, EN VIVO: reacciones y últimas noticias

Acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, además de fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, el reconocido outsider, quien está a un paso de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro, apareció en medio del público desde un planchón sobre el río Magdalena, un nuevo gesto con el que sorprendió a sus electores caribeños.

“Iván Cepeda y Gustavo Petro son delincuentes miserables; Cepeda, heredero de las Farc, no se va a robar la democracia. Van para afuera”, les dijo De la Espriella, quien advirtió que el jefe de Estado “quiere perpetuarse en el poder desconociendo al pueblo colombiano”.

Advirtió que Petro quiere desestabilizar al país e incendiar a Colombia tras no reconocer los resultados del preconteo de este domingo. “¿Lo vamos a permitir? Vamos a defender la patria", aeguró.

Ante eso, envió una solicitud al gobierno de Donald Trump: “Que Estados Unidos y países democráticos vigilen la segunda vuelta”.

Abelardo de la Espriella habló desde Barranquilla. Foto: Gabriel Salazar.

Y siguió: “Estoy listo para dar la batalla final, para una segunda vuelta, donde la patria y su manada triunfarán. La historia definitivamente la terminamos de escribir el 21 de junio, cuando estemos una vez más frente a las urnas y derrotemos a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda”.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo celebran el triunfo de la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Foto: Captura de pantalla

Agradeció a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo; al grupo de veteranos de las Fuerzas Militares, a sus jefes de campaña y a otros líderes de la contienda.

“Hoy dimos un paso más, difícil, sin partido, sin politiqueros, sin buses, sin los de siempre que también han sido derrotados en este día histórico”, añadió.

Y a renglón seguido se refirió a Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático a quien derrotó este domingo: “No puedo seguir sin reconocer las palabras generosas de la doctora Paloma Valencia, una mujer valiosa, aguerrida. Ella merece todo el respeto y nuestra admiración”. Valencia anunció su respaldo a De la Espriella en segunda vuelta.

Candidata presidencial Paloma Valencia Foto: Alejandro Acosta

Abelardo de la Espriella dijo que Colombia necesita recuperar su sistema de salud, su seguridad y “con Iván Cepeda en la Presidencia al país le esperaría una patria oscura”.

Y él —según dijo— se convirtió en una esperanza para el país.

“Colombianos, no es momento de navegar en aguas tiempos: llegó el momento de decidir si seguimos o no en el embeleco de la paz total de Petro, que de paz no tiene nada”, afirmó. E insistió en llamar a Iván Cepeda como “amigo del ELN y de las Farc”.

“La decisión es entre un hombre de familia, de provincia, que no esperó a que sus padres le dieran todo, que tiene una familia estable, que tiene una esposa que es mi polo a tierra, que me acompaña a todos los lugares a donde voy. O un hombre que no hace sino vivir de la teta del Estado desde hace varios años, que utiliza el dolor de las víctimas, del que nadie sabe quién es su familia porque nunca los muestra. Y lo único que no esconde es su relación con los criminales porque los sube a tarima y se toma fotos con ellos”.

Volvió a relacionar a Cepeda con el exjefe de las Farc, Jesús Satrinch, y lo cuestionó porque, según él, su logro es atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Cepeda, te vamos a derrotar”, le anunció desde Barranquilla. Y recordó que el candidato de izquierda se formó en el bloque soviético y— según el candidato— no cree en Dios. “La opción que tenemos con él es la patria oscuridad. Su única propuesta, su verdadera obsesión es convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente y sentarnos con bandidos. No se equivoquen. Quieren cambiar la Constitución para atornillarse en el poder”.

Anunció su protección a la Constitución de 1991: “Aquí está un tigre que defiende la ley con garras y dientes. Esto es lo que juro, esto es lo que soy, no como el heredero de Petro que promueve una constituyente para dinamitar nuestra Carta Magna, esa hiena de Cepeda, amigo de Hugo Chávez, los Castro y Daniel Ortega”.

Al final le envió un mensaje a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Par de delincuentes, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar”.