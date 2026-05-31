“¡Qué peligro! Gustavo Petro quiere quedarse en el poder”: reacciones porque el presidente no aceptó resultados electorales

Tal como lo preveían algunos sectores independientes y de oposición al Gobierno, el presidente Gustavo Petro desconoció los resultados electorales que le significaron un triunfo en las urnas a Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, que se disputará la Casa de Nariño contra Iván Cepeda en una segunda vuelta que se adelantará el próximo 21 de junio.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", dijo el mandatario.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Y agregó: “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales”.

La posición de Gustavo Petro no es vinculante porque las elecciones se rigen y las testifican la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, los jueces y el Consejo de Estado. Coinciden varios sectores políticos, que añaden que la tarea del jefe de Estado no es la vigilancia de los resultados electorales porque existen instituciones para ello.

Su escrito en la red social X generó varias reacciones en redes sociales, porque algunos de sus opositores estiman que podría tratasarse de un claro ejemplo de provocación.

El representante Andrés Forero y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Guillermo Torres (Semana) / Foto 2: Juan Carlos Sierra (Semana).

“¡Qué peligro este señor! No le bastó hacerle campaña ilegalmente a su candidato y ahora de forma antidemocrática y autoritaria desconoce los resultados electorales porque no lo favorecieron.¡Hay que derrotar a Cepeda para salvar la democracia y la libertad en Colombia!”, escribió el senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero.

Por su parte, el representante Daniel Briceño, también del uribismo, escribió: “Gustavo Petro no acepta los resultados porque está perdiendo. Estamos listos para defender la Constitución y la ley. Petro quiere quedarse en el poder a toda costa y aquí estamos para enfrentarlo”.

Daniel Briceño Foto: @Danielbricen

El expresidente del Senado Ernesto Macías lanzó una advertencia en sus redes sociales: “Ojo, atención: Gustavo Petro se quiere robar las elecciones. La Fuerza Pública tiene que estar alerta”.

Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Educación en el Gobierno Petro y hoy es uno de sus más ácidos críticos, también reaccionó: “Un demócrata se reconoce por su disponibilidad a perder: a aceptar las reglas de juego y conceder con grandeza. Petro no es un demócrata”.

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Foto: Suministrado a Semana

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló de “Petro y sus aires de dictador que quedan cada vez más en evidencia”.

“Solo le sirven los resultados cuando le convienen. Deje de amenazar que en Colombia hay instituciones y hemos resitido su desgobierno del lado de la gente y con la justicia. Y quién dijo que es usted el que debe aceptar los resultados? Para eso está la Registraduría! Pasarás a la historia como el peor presidente de Colombia. Colombia saldrá adelante”.