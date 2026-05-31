Expresidente Iván Duque arremetió contra Gustavo Petro: “Quiere desconocer la democracia y a la organización electoral”

El expresidente Iván Duque Márquez lanzó una dura advertencia frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con el proceso electoral, al asegurar que existe una intención de desconocer la democracia y a las autoridades encargadas de garantizar la transparencia de las elecciones.

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Duque afirmó que las instituciones del Estado deben reaccionar de manera inmediata ante lo que calificó como una amenaza contra el orden democrático. Además, pidió a la comunidad internacional mantenerse atenta a la situación política del país y al desarrollo del proceso electoral.

“El presidente Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza”, señaló el exmandatario.

Posesión de Gustavo Petro, presidente de Colombia 2022 / 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Duque también hizo un llamado a los distintos sectores políticos y ciudadanos para defender los resultados que arrojen las urnas y rechazar cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

En su mensaje, sostuvo que no se puede permitir “un atentado contra la voluntad de las mayorías” y pidió la unión de los demócratas para impedir lo que describió como un intento de usurpar el triunfo del pueblo colombiano.

El exjefe de Estado concluyó su pronunciamiento asegurando que “Colombia no dejará perder su democracia”, en medio de la creciente tensión política que rodea el escenario electoral del país.