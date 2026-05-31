Confidenciales

María Fernanda Cabal, ¿gobernadora del Valle? Esto dijo en SEMANA

La senadora podría presentarse a las elecciones regionales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 6:02 p. m.
María Fernanda Cabal está interesada en lanzarse a las elecciones regionales de 2027 para buscar la Gobernación del Valle del Cauca.
María Fernanda Cabal está interesada en lanzarse a las elecciones regionales de 2027 para buscar la Gobernación del Valle del Cauca. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La senadora María Fernanda Cabal confirmó su interés en lanzarse a las elecciones regionales de 2027 para buscar la Gobernación del Valle del Cauca.

La congresista del Centro Democrático le confirmó a SEMANA que ha recibido mensajes para que se lance a esos comicios en los que se definirá a el o la sucesora de Dilian Francisca Toro.

María Fernanda Cabal dijo en vivo a qué obedeció la desinflada de Paloma Valencia: “No es necesario sumar a gente tan distinta”

“A mí me gustaría ser presidenta de Colombia, la primera mujer presidenta de Colombia. Hay tentaciones porque a uno le ofrecen, la gente me dice que a mí todo mundo me conoce”, expresó Cabal cuando se le preguntó sobre la posibilidad de presentarse a esos comicios.

La legisladora aseguró que “se necesita autoridad y toca trabajar muy duro en Cali y en el Valle” para alcanzar el triunfo en esos comicios. Además, confirmó que su apuesta sería por la elección regional.