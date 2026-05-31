María Fernanda Cabal, ¿gobernadora del Valle? Esto dijo en SEMANA

La senadora María Fernanda Cabal confirmó su interés en lanzarse a las elecciones regionales de 2027 para buscar la Gobernación del Valle del Cauca.
La congresista del Centro Democrático le confirmó a SEMANA que ha recibido mensajes para que se lance a esos comicios en los que se definirá a el o la sucesora de Dilian Francisca Toro.
“A mí me gustaría ser presidenta de Colombia, la primera mujer presidenta de Colombia. Hay tentaciones porque a uno le ofrecen, la gente me dice que a mí todo mundo me conoce”, expresó Cabal cuando se le preguntó sobre la posibilidad de presentarse a esos comicios.
La legisladora aseguró que “se necesita autoridad y toca trabajar muy duro en Cali y en el Valle” para alcanzar el triunfo en esos comicios. Además, confirmó que su apuesta sería por la elección regional.
"Me gustaría ser presidente de Colombia, la primera mujer. Pero hay tentaciones": @MariaFdaCabal ante la posibilidad de ir por la Gobernación del Valle del Cauca.https://t.co/OnebpxBHxN pic.twitter.com/t7379aPTmd— Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026