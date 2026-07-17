Abelardo De la Espriella aterriza en Neiva para coordinar su empalme territorial con las autoridades del Huila

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aterrizó en el departamento del Huila para adelantar su proceso de empalme territorial con las autoridades regionales. El anuncio lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que confirmó su llegada a Neiva y destacó el respaldo que recibió en esa región durante las elecciones.

Abelardo De La Espriella sí puede posesionarse fuera del Congreso: estas son las condiciones para hacerlo

“Vamos a hacer nuestro empalme territorial en Neiva, en el departamento del Huila que estuvo firme con el Tigre y por eso yo estoy firme con el Huila”, afirmó el mandatario electo.

Desde su equipo explican que la estrategia busca conocer de primera mano las principales necesidades de las regiones antes de la posesión presidencial y avanzar en la articulación de proyectos prioritarios con las administraciones locales.

Tribunal cierra discusión por posición del presidente Petro de no reconocer triunfo de Abelardo De La Espriella: “Su opinión es irrelevante”

En el Tribunal Superior de Bogotá cursan un centenar de demandas contra la elección de Abelardo De La Espriella como Presidente de la República. Foto: Colprensa

Con este movimiento, De la Espriella envía una señal política al iniciar el recorrido en uno de los departamentos donde obtuvo un importante respaldo electoral y deja entrever que el relacionamiento con los mandatarios territoriales será uno de los ejes de la transición.

“Ya estamos en Neiva para iniciar, desde el Huila, el empalme territorial junto al gobernador y a los alcaldes de cada uno de sus municipios. ¡Firme por el Huila y firme por la patria!”, concluyó el presidente electo.