De esto trató la reunión del presidente Gustavo Petro con los representantes a la Cámara del Pacto Histórico

El presidente Gustavo Petro lideró un encuentro en la Casa de Nariño con los congresistas del Pacto Histórico. El objetivo principal de la reunión, supuestamente, habría sido unificar el voto y la postura del bloque oficialista ante la próxima elección de la presidencia del Senado, según adelantó Caracol Radio.

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Durante la reunión, el mandatario analizó el complejo panorama político que se avecina para su sector en las próximas legislaturas. Petro justificó la urgencia de la convocatoria advirtiendo a los parlamentarios que serán blanco de “agresiones jurídicas”, por lo que resulta indispensable actuar con cohesión.

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La directriz más importante del presidente se centró en la gobernabilidad y el equilibrio de poderes. El mandatario saliente instó a sus legisladores a negarle el apoyo a Alfredo Deluque, el candidato de confianza de la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Tras concluir el diálogo con Petro, la bancada del Pacto Histórico se trasladó a las instalaciones del hotel Grand Hyatt para continuar la reunión en privado.

El @PactoCol , con el liderazgo de @PetroGustavo, llegó para quedarse. Somos millones defendiendo la democracia, las reformas y la esperanza de un país más justo. Nuestra voz unitaria seguirá creciendo en las instituciones y en las calles.



Nadie debe temerle al pluralismo ni a… pic.twitter.com/o0Z3RlZsm2 — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) July 16, 2026

Ante la situación, el representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, afirmó: “El Pacto Histórico, con el liderazgo de Gustavo Petro, llegó para quedarse. Somos millones defendiendo la democracia, las reformas y la esperanza de un país más justo. Nuestra voz unitaria seguirá creciendo en las instituciones y en las calles”.

“Nadie debe temerle al pluralismo ni a la participación popular. Defender la vida, las libertades y las garantías de todas las fuerzas políticas es defender la paz y la democracia de Colombia”, concluyó el político.