La Organización de Cooperación Islámica rechaza plan de Colombia para abrir embajada en Jerusalén

La Organización de Cooperación Islámica (OCI), que agrupa a 57 países de mayoría musulmana, rechazó este jueves, 16 de julio, la intención del próximo gobierno colombiano de Abelardo De La Espriella de abrir una embajada en Jerusalén, una medida anunciada en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel.

A través de un comunicado, el organismo expresó su “fuerte condena” a la decisión, al considerar que representa un alejamiento de la histórica posición colombiana de apoyo a los derechos del pueblo palestino y advirtió que podría afectar las relaciones entre Bogotá y los Estados miembros de la organización.

La OCI sostuvo además que la apertura de una sede diplomática en Jerusalén constituiría una violación de las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que consideran nulas las medidas destinadas a modificar el estatus de la ciudad y exhortan a los países a no establecer allí sus misiones diplomáticas.

El restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel, entre las primeras decisiones de Abelardo De La Espriella; una reunión fue decisiva

El pronunciamiento se produjo un día después de que el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, anunciara que el gobierno entrante de De La Espriella acordara restablecer plenamente las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, además de avanzar en la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén.

La organización hizo un llamado al futuro gobierno colombiano para que revierta la decisión, respalde los esfuerzos internacionales basados en la solución de dos Estados y cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con el conflicto palestino-israelí.

En mayo de 2024, el entonces presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con ese país en rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza. El gobierno de De La Espriella ha anunciado que retomará los vínculos bilaterales desde el próximo 7 de agosto.