Gobierno electo busca alianza con Google para impulsar la inteligencia artificial en Colombia

El equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informó que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo una reunión con directivos de Google en Washington (Estados Unidos) como parte de la agenda internacional del Gobierno entrante, con el objetivo de fortalecer la cooperación en tecnología e inteligencia artificial.

Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó decisión sobre el manejo que tendrá la soberanía nacional en la relación con EE. UU.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo asumirán el Gobierno de Colombia el próximo 7 de agosto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De acuerdo con un comunicado, Restrepo se reunió con Karan Bhatia, director global de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, y su equipo para analizar iniciativas que permitan convertir a Colombia en una “potencia tecnológica” y consolidar lo que el nuevo Gobierno denomina la Patria Milagro digital.

Durante el encuentro se planteó la construcción de una hoja de ruta conjunta para que la compañía acompañe la etapa de transición del nuevo Gobierno y explore oportunidades de cooperación en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, transformación digital, formación de talento joven e innovación.

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El encuentro del vicepresidente electo de Colombia con directivos de Google abre la posibilidad de desarrollar alianzas estratégicas para el sector tecnológico. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Según la oficina de prensa del presidente electo, la administración que asumirá el próximo 7 de agosto considera que las alianzas estratégicas con el sector tecnológico serán fundamentales para impulsar la productividad, reducir las brechas digitales y ampliar las oportunidades en las regiones del país.

El comunicado concluye que el Gobierno entrante buscará posicionar a Colombia como un referente tecnológico en América Latina, apoyándose en el talento y la capacidad de los jóvenes para acelerar la transformación digital del país.