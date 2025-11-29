Álvaro Uribe apunta a derrotar a Petro en 2026 con la unión desde Fajardo hasta Abelardo: “Seguiría insistiendo en eso”

“Tenemos que ganar las elecciones”. Así lo dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin rodeos. Para el exmandatario, la reelección de la izquierda y del proyecto político de Gustavo Petro es muy peligroso para Colombia.

En su entrevista con SEMANA, el exmandatario detalló lo que significa el ascenso al poder de Iván Cepeda, quien por ahora es el que enarbola las banderas del actual mandatario.

“Él no es una persona veraz. El senador Cepeda no puede desvirtuar ante la opinión pública, menos ante un juicio que no ha tenido, lo que se probó en los computadores no alterados de Raúl Reyes. El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo. Pero, además, el senador Cepeda, si se hubiera judicializado la fuga de Santrich y de Iván Márquez, tendría que responder ante un juzgado”, aseguró.

El expresidente cree que Cepeda tiene mucho que ver con la debacle en términos de seguridad y orden público que ha vivido el país.

“Con todo ese proceso de La Habana fortalecieron la capacidad de los criminales. En 2010 habían perdido capacidad para poder cometer magnicidios, como el que ocurrió con el doctor Miguel Uribe Turbay... En 2010, Colombia, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado fueron 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda”.

“Él no es una persona veraz...El senador Cepeda les hacía movilizaciones a las Farc; eso es gravísimo". | Foto: NELSON CÁRDENAS

Uribe habló de la forma de hacer política del senador de izquierda, comparadas con las del actual mandatario. “Él (Petro) estigmatiza y estigmatiza... En eso son muy parecidos, igualitos, el senador Cepeda y el presidente Petro”.

Para derrotar a Cepeda y a la izquierda, Uribe propone una gran coalición. Y se ha hecho famosa la idea de que reúna “desde Fajardo hasta a Abelardo”.

“Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”, dijo el expresidente.

El director de SEMANA le preguntó qué piensa de las diferencias que algunos candidatos, como Vicky Dávila, han planteado con Abelardo de la Espriella. La candidata ha asegurado que no se sumaría. Fajardo ha cuestionado a Abelardo por proponer “destripar a la izquierda” y Juan Carlos Pinzón habló en su momento de los “tigres de papel”, en una clara referencia al abogado penalista.

“Pues hay que entender que hay comentarios para los cuales la época electoral es muy propicia, y no debo referirme a eso. Creo que mi contribución, en este momento de mi vida, es que he hablado con muchos de ellos, y tendría que decirle con quién no he hablado. Entonces, tendré que seguir en esa materia, prudente, insistiendo en el entendimiento".

"El país sabe lo que me une con él. Soy amigo de sus padres desde mi juventud. Un admirador de su padre por su transparencia. Abelardo también ha sido abogado mío" | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

Sobre la consulta de marzo, el expresidente Uribe aseguró que “las mejores fórmulas son las que acuerden los propios candidatos. Nosotros, sugiriendo esto del doctor Abelardo al doctor Fajardo, que es un espectro muy amplio y conveniente para la democracia, no debemos imponer fórmulas. Lo que ha pedido el partido, por intermedio del doctor Gabriel Vallejo, es que, cualquiera que sea la fórmula, el candidato o candidata o los candidatos del Centro Democrático tendrán que acudir a esa fórmula en representación del Centro Democrático“.

El exmandatario también se refirió al posible ingreso en esa coalición del expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. “A ellos los veo con una muy justificada preocupación por Colombia. Lo han hecho de manera muy constructiva y valoro ese trabajo. He podido hablar con el expresidente Gaviria, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hablé hace unos meses con el doctor Sergio Fajardo, personalmente, y después por teléfono”.

“Ustedes saben mis conversaciones con tantos de ellos, mi aprecio por Vicky Dávila, por el doctor Abelardo. He hablado con el doctor Juan Carlos Pinzón. Creo que casi todas estas conversaciones han sido públicas. A mí no me gusta en la vida política tener reuniones que no sepa la opinión”, agregó.

Sobre Abelardo, el exmandatario aseguró: “El país sabe lo que me une con él. Soy amigo de sus padres desde mi juventud. Un admirador de su padre por su transparencia. Abelardo también ha sido abogado mío. Las objeciones contra él por su ejercicio profesional, él las ha asumido con franqueza y ha hecho una cosa que el país necesita, ser afirmativo".

Y narró que “cuando él me pidió, como Juan Carlos Pinzón, la posibilidad del aval del partido, les dije: “Señores, tarde, aquí tenemos estos candidatos y está grave el doctor Uribe Turbay. No podemos, hay que respetar las reglas del partido”. Abelardo se lanzó por firmas. En algún momento hay que llegar a esa coalición amplia, de Abelardo al doctor Fajardo. Yo apoyé a Fajardo siendo el alcalde de Medellín, estando yo en la Presidencia. En mi familia se aprecia al doctor Fajardo".

"Y le dije a Juan Carlos Pinzón: “Hombre, vea, si usted no va a recoger firmas, consiga un aval allá”. Con la ayuda de Nubia Stella Martínez hablamos con Ingrid y él es un candidato respetable". | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA