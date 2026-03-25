El presidente Gustavo Petro adoptó la estrategia del expresidente Álvaro Uribe durante sus consejos comunales: regañar a sus funcionarios en público, pedirles cuentas y apretar tuercas.

Así quedó demostrado en la noche de este martes, 24 de marzo, cuando le habló sin filtros y con enojo a su directora nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, porque desobedeció una de sus órdenes: elaborar un Conpes que permitiera retirar del servicio a los aviones Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y que él ha calificado como “chatarra”, “envejecidos”, entre otros términos, tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo el fin de semana pasado.

Presidente Gustavo Petro en consejo de ministros este martes 24 de marzo. Foto: Captura transmisión

“El Conpes, señora Irene, no está en discusión democrática de las fuerzas. La Constitución dice, apréndalo, a lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución: el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Toma las decisiones. No es un asamblea estudiantil para decidir si hay huelga o no. Es una decisión y ahí no funciona la democracia. Ahí funciona la orden”, le dijo el presidente a su directora.

“Es una orden, Irene, yo le pedí hace un año. No estoy hablando carreta”, siguió el presidente.

Durante el consejo de ministros de este martes 24 de marzo el presidente pidió garantizar casa a familiares de los 69 uniformados fallecidos y denunció fallas en alimentación y bienestar en las Fuerzas Armadas Foto: Captura transmisión

“Yo di las órdenes de cambiar los aviones Hércules hace más de un año. Los Hércules, también blindar los carros en Colombia, hacer los fusiles nosotros. ¿Cuál es la falla estratégica del Ejército? No tiene antidrones, la hemos detectado, van como 400 muertos por no tener antidrones que sirvan. Dijimos: los camiones no pueden entrar a zonas de conflicto sin blindaje porque una sola ametralladora acaba con 20 soldados. El blindaje, los colombianos lo saben hacer, ¿cómo que no lo puede hacer Indumil?”, cuestionó.

La directora nacional de Planeación tomó la palabra, lamentó lo ocurrido en la tragedia aérea en Putumayo con el avión Hércules en el que viajaban más de cien pasajeros, todos militares.

Presidente Gustavo Petro en consejo de ministros este martes 24 de marzo. Foto: Captura transmisión

“El gobierno del presidente Gustavo Petro es el que más ha dedicado presupuesto de inversión para el sector defensa en los últimos años. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entre 2015 y 2018, destinó 7,2 billones de inversión; el de Iván Duque, 9,3 billones; y el del señor presidente Gustavo Petro, 11,6 billones de pesos. Este presupuesto se adiciona 15,1 billones comprometidos a partir de la estrategia de vigencias futuras en el conpes de aviones de superioridad aérea”, informó.

Respondió que el Conpes pedido por el presidente Petro está en borrador. “Este miércoles solicitaré aval fiscal por parte del sector al Ministerio de Hacienda. Se citará a un Confis para seguir la orden del presidente el día jueves o viernes. Se citará un Conpes presencial porque este documento que tenemos hoy tiene reserva”, precisó.

La directora de Planeación no respondió específicamente al regaño del presidente.