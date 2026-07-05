Gustavo Petro llama a una “movilización general” el próximo 20 de julio: “Los invito”

El presidente Gustavo Petro anunció este domingo la convocatoria a una “movilización general” el próximo 20 de julio.

A través de X, el mandatario señaló que el objetivo de la jornada es “gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”.

“Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró. Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, subrayó.

“20 de julio grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres”, agregó.

Petro habla de acciones judiciales que buscan la “nulidad” de las elecciones que ganó Abelardo De La Espriella

Horas antes, Petro anunció que respaldará acciones judiciales con las que se buscará la nulidad de las elecciones presidenciales en las que resultó elegido Abelardo De La Espriella

El pronunciamiento se conoció luego de que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, confirmara que presentará una demanda ante el Consejo de Estado.

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A través de su cuenta de X, Petro aseguró que su movimiento entrará en una nueva etapa de oposición, aunque insistió en que todas las actuaciones se harán por las vías legales.

“Pasamos a la fase de resistencia activa, si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles”, escribió el mandatario.

Sin embargo, minutos después aclaró que esa “resistencia activa” no implica acciones violentas.

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“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país; solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, agregó.