Los alcaldes de las principales ciudades del país reaccionaron este domingo, 5 de julio, al trino del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien anunció la más grande operación de seguridad urbana en Colombia contra la extorsión, los atracos y homicidio.

“El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria”, escribió De La Espriella.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el anuncio como “muy importante” y afirmó que está listo para “trabajar coordinadamente” con el nuevo gobierno con el objetivo de desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad.

“La fuerza pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Solo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios. No se nos puede olvidar otro aspecto clave: el país necesita redefinir su política criminal. Lejos de premiar a las bandas delincuenciales, debemos castigarlas. Quien cometa un delito violento o reincida en conductas penales que afecten la vida de otras personas debe estar en la cárcel, no en las calles”, agregó Galán.

Alejandro Char responde a Abelardo De La Espriella tras anuncio de la “más grande operación de seguridad urbana en Colombia”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también destacó el anuncio y comparó a De La Espriella con el presidente Gustavo Petro, señalando que el mandatario electo “quiere seguridad para la gente”.

“Estamos listos, presidente @ABDELAESPRIELLA. Qué diferencia un Presidente que quiere seguridad para la gente Vs. otro que venía a Medellín a hacer ‘Tarimazos’ con los criminales. Que nuestra gente viva tranquila. Los únicos que deben sentir miedo son los criminales", dijo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también celebró el mensaje del presidente electo.

“Celebro la decisión del presidente electo @ABDELAESPRIELLA de crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas para proteger a los ciudadanos", dijo Eder.

Y agregó: “Cali ha sido una de las ciudades que más ha sufrido las consecuencias de la inseguridad y de los ataques terroristas. Por eso, desde el inicio de mi mandato he solicitado más capacidades para las ciudades y un trabajo conjunto entre la Nación y los gobiernos locales para enfrentar estas amenazas. Aquí estamos listos para aportar y trabajar unidos para devolverle la tranquilidad a nuestra gente”.

Abelardo De La Espriella reveló cuál será el decreto que firmará el 7 de agosto: “No más extorsiones, atracos y homicidios”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció y ofreció su ciudad como sede del “primer gran consejo de seguridad nacional”.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, aquí tenemos varias bandas enfrentadas, necesitamos decisiones desde el nivel central para desactivar y desarticular a esas estructuras criminales que nos están haciendo daño. Intervenir cárcel, convertida en centro de operaciones para la delincuencia. Aumentar pie fuerza, fortalecer inteligencia, desatar manos a las agencias de seguridad del Estado para que puedan actuar con autoridad y contundencia, todo bajo el imperio de la ley", dijo el mandatario de la capital de Bolívar.

“Vicepresidente @jrestrp, ofrecemos a Cartagena como sede del primer gran Consejo de Seguridad Nacional, nodo Región Caribe. ¡ESTAMOS LISTOS!“, subrayó.

Entretanto, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, manifestó que contar con el apoyo del gobierno nacional para fortalecer la seguridad llena de “esperanza” a los bumangueses.

“Señor presidente @ABDELAESPRIELLA, como alcalde de Bucaramanga me uno a su llamado a la cooperación con el Gobierno Nacional que inicia el 7 de agosto. En nuestra ciudad cada día trabajamos por la seguridad de los ciudadanos, con nuestros propios recursos y con el apoyo de la Fuerza Pública", dijo el alcalde.

“Es fundamental que los alcaldes podamos contar con el respaldo presidencial en la lucha contra los bandidos. Desde ya prepararemos un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en Bucaramanga, para presentárselo y que sea estudiado antes de la firma del Decreto. Estoy a disposición de trabajar de la mano por este objetivo. Contar con el apoyo del gobierno nos llena de esperanza a los bumangueses”, agregó.