“Ecopetrol es un caso académico de destrucción de valor que deberían estudiar en la Universidad de Harvard”: Miguel Gómez Martínez

Para Miguel Gómez Martínez lo que ha sucedido en Ecopetrol debería quedar en los libros de las facultades de economía. Se trata, según él, de un ejemplo nefasto de pérdida de valor de una gran empresa. El designado ministro de Hacienda habló con especial énfasis de la petrolera.

“Aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de Abelardo De La Espriella, le revela sus planes a SEMANA

En entrevista con SEMANA, el hombre que tendrá a su cargo una de las carteras más difíciles del nuevo gobierno, detalló la situación de la compañía.

“Ecopetrol es un caso académico de destrucción de valor. O sea, lo que se ha hecho ahí es algo que deberían estudiar en la Universidad de Harvard, de cómo se destruye el valor de una compañía".

Vea la entrevista del designado ministro de Hacienda con las periodistas Cristina Castro y Martha Morales

El nuevo ministro dio algunas cifras. Por ejemplo, “en 2022, cuando llegó este gobierno, Ecopetrol vendía 160 billones de pesos. El año pasado vendió 120 billones de pesos. En 2022 produjo 32 billones de pesos de utilidad. El año pasado solo 9 billones”.

Y eso, agrega el ministro, sin contar con “todos los escándalos que han pasado ahí, el muy poco respeto del gobierno corporativo. Ecopetrol no es solo una empresa que produce petróleo, Ecopetrol es la primera empresa del país. Entonces, cuando se destruye la primera empresa del país es gravísimo. Adicionalmente el primer accionista sí es la Nación, pero hay miles de accionistas de Ecopetrol, y como la compañía perdió valor, sus acciones también”.

Los planes sobre Ecopetrol

El ministro de Hacienda asegura que “recuperar Ecopetrol es importantísimo por muchas razones. Primero, porque nuestras reservas de petróleo hoy están estables, no hemos logrado aumentarlas. Tenemos más o menos como para 7.2 años. Y las reservas de gas sí han tenido una caída muy importante. El año pasado se contrajeron en 17 %”.

La acción de Ecopetrol se estrella con la realidad. Ya borró medio año de entusiasmo

Una segunda razón es el Fenómeno de El Niño, que llegará de manera inminente en el segundo semestre del año y coge al país “sin inversión en el sector minero energético y sin reservas. Estamos importando casi el 30 % del gas que necesitamos para el país. Estamos muy mal parados y es el fruto de haber desconocido decisiones que se habían tomado antes y que había que ejecutar y de haber frenado muchos de esos procesos de inversión. No estamos perforando lo suficiente y por eso el gobierno va a autorizar el fracking responsable, porque necesitamos aumentar nuestra capacidad de producir petróleo y gas. Nos hemos empobrecido energéticamente en estos últimos cuatro años. Y todos sabemos que sin energía nada se mueve”.

Miguel Gómez Martínez. Ministro de Hacienda. Bogotá Julio 2 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Para enderezar la entidad, el ministro asegura que el Gobierno quisiera “convocar a una asamblea y devolverle a Ecopetrol no solo su funcionalidad, sino su capacidad de operar. Es que han nombrado gente que no sabe nada de petróleo, nada de gas. La idea de que tenemos que hacer una transición energética es válido, pero hay que hacerlo desde la posición de independencia energética, lo que da un margen de maniobra muy amplio. Éramos relativamente independientes y hemos ido perdiendo eso por no tomar las decisiones a tiempo. El petróleo tiene que volver a ser un orgullo para Colombia".

La decisión del Gobierno de no avanzar en nuevos contratos de exploración y el rompimiento del gobierno corporativo de la compañía han afectado los indicadores de Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

El vicepresidente del gobierno entrante, José Manuel Restrepo, también se ha referido al timonazo que hay que darle a la petrólera. “Es como si una compañía que produce pan recibe la orden de no volver a fabricar pan. Luego, propone hacer calados y también se lo prohíben. Eso fue lo que ocurrió cuando a Ecopetrol le impidieron firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, y avanzar en proyectos de exploración no convencional”, afirmó en una conversación con Caracol Televisión.