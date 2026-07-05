Abelardo De La Espriella reveló cuál será el decreto que firmará el 7 de agosto: “No más extorsiones, atracos y homicidios”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje a través de su cuenta de X, en el que confirma cuál será el decreto que firmará el 7 de agosto de este año, cuando se posesione como nuevo mandatario de los colombianos.

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“El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”, comenzó diciendo De La Espriella en su publicación.

“Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”, dijo el presidente electo.

El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.



Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a… https://t.co/T8iRbHHRu4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 5, 2026

“No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria.¡Firme por la patria!“, culminó el mensaje.

De La Espriella publicó el mensaje citando una noticia de El Heraldo que da cuenta de la circulación de presuntos panfletos intimidatorios en los que se exigía el cierre inmediato y la suspensión de actividades de diversos establecimientos comerciales, entre ellos tiendas, restaurantes y otros negocios de Barranquilla.

“Estábamos enterados de la situación actual, pero nos dispusimos a trabajar, aunque a dos cuadras de acá unas tiendas no abrieron por temor a verse afectadas”, dijo uno de los tenderos de las zonas afectadas, citado por El Heraldo.

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En sectores como Porvenir, Hipódromo y Las Ferias, una gran cantidad de locales comerciales permanecieron con sus puertas cerradas, sin prestar servicio ni atender a los clientes durante la jornada.