Delcy Rodríguez hizo inesperada confesión sobre su salud y generó preocupación en Venezuela: “Voy a estar superbien”

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, se refirió nuevamente a su estado de salud al ser preguntada por una periodista en Venezuela.

Delcy Rodríguez hizo una polémica petición a EE. UU. en medio de la crisis por terremotos en Venezuela

“Producto de un proceso infeccioso, viral, mucha gente se enfermó, producto de la lluvia, quedé con un proceso inflamatorio, pero nada, nada me ha apartado en mi trabajo ni me apartará”, confesó Delcy Rodríguez en Venezolana de Televisión.

“Yo lo dije recientemente: mañana tarde noche madrugada, allí voy a estar junto al pueblo, acompañando al pueblo, que más lo necesita el pueblo, que más está sufriendo, al pueblo más vulnerable de todos los sectores”, continuó diciendo la presidenta encargada.

La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, ofrece este sábado 4 de julio importantes anuncios económicos al país.



Estas medidas, anunciadas tras una sesión de trabajo del Consejo de Economía, se toman tras la emergencia por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de… pic.twitter.com/PZXx5Lkqgz — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) July 4, 2026

“Allí vamos a estar, nada nos va a sacar de la calle, nada nos va a sacar de acompañar el dolor que está sintiendo la gente, pero yo también quiero agradecer los mensajes que me han llegado de todas partes”, dijo Rodríguez.

“Voy a estar súper bien ya estamos superando esta dolencia física y gracias a los médicos y a las buenos deseos del pueblo venezolano y de otras partes del mundo”, concluyó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había asegurado el pasado jueves, que sufre una “afección de salud”, aunque dejó claro que eso no le impedirá “trabajar sin descanso” por el país.

Sigue aumentando la cifra de muertos en Venezuela tras potentes terremotos. Este es el nuevo balance

“La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello...”, dijo en rueda de prensa la mandataria interina sin dar más detalles al respecto.

Rodríguez aseguró en ese momento que dicha “afección” no le impedirá “trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela”, tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de, al menos, 2.595 personas.

#EnVivo | "Sí tengo un dolor interno muy profundo. La voz quebrada es porque tengo una afección de salud", declaró Delcy Rodríguez.



Conéctate a la señal de #VPItv aquí: https://t.co/UDPL543mqm pic.twitter.com/1lMlxJxUG7 — VPItv (@VPITV) July 3, 2026

“La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar” en pro de “cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento”, dijo.

La presidenta encargada aseguró también que se pondrá en marcha un paquete de medidas para responder a la crisis, incluidas diez medidas “motores” de la economía “que tienen que ver con este proceso de recuperación y de reconstrucción de nuestra paz”, han informado canales oficiales venezolanos.

Asimismo ha anunciado la creación de la Gran Misión Venezuela Renace, concebida como un “brazo ejecutor” para la recuperación de viviendas e infraestructuras.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AP

“He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de viviendas, de infraestructura”, dijo.

*Con información de Europa Press.