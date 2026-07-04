El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.

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El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los sismos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

“Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate. Más de 3.000 efectivos internacionales han participado activamente junto a nuestros equipos en las tareas de búsqueda y salvamento. ¡Gracias!”, ha destacado Rodríguez.

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Del doble terremoto que sacudió La Guaira y Caracas han sido rescatadas 6.462 personas, la última de ellas el jueves, en lo que se considera una operación prácticamente milagrosa, pues las probabilidades de sobrevivencia comienzan a agotarse al cabo de 72 horas.

Fue el caso de Hernán Gil, guardia de un estacionamiento que resistió casi ocho días bajo los escombros, pero que había sido contactado desde el lunes y se le pudo suministrar agua y oxígeno por tubos.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de los edificios dañados por los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

El gobierno aseguró que los fallecidos serán identificados, y la presidenta interina Delcy Rodríguez descartó que se vaya a recurrir a fosas comunes.

No hay hasta ahora una cifra de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que podrían llegar hasta 50.000.

Rodríguez defendió la respuesta del gobierno a la emergencia, muy criticada por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria hasta la llegada de las brigadas internacionales.

Fueron los vecinos, familiares y voluntarios quienes en las primeras horas críticas removieron escombros y buscaron gente, aseguran.

La presidenta encargada cuenta con el apoyo del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos coordina incluso los esfuerzos internacionales en Venezuela.

Miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles permanecen de pie sobre los escombros de un edificio que se derrumbó durante los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Y ha marcado distancia de la líder opositora exiliada María Corina Machado, que quiere regresar al país aún desafiando a Trump.

“Se ha evidenciado la ausencia total del Estado, el país necesita referentes en quienes confiar”, dijo a corresponsales en Venezuela vía Zoom.