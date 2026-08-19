Tragedia aérea: muere el Director de Inteligencia de Ecuador y su esposa en un accidente de helicóptero en Kenia

Un helicóptero que transportaba turistas se estrelló este miércoles en el centro de Kenia sin que ninguno de los ocupantes sobreviviera, informó a la AFP una fuente aeronáutica, sin dar más detalles sobre las circunstancias del accidente ni el número de personas a bordo.

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La aeronave cayó en la zona del Monte Ololokwe, unos 250 kilómetros al norte de la capital, Nairobi, según esa fuente que pidió permanecer en el anonimato.

“Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes”, dijo, sin precisar tampoco la nacionalidad de los fallecidos.

ATENCIÓN IEl director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michel Sensi-Contugi, falleció este miércoles 19 de agosto de 2026 junto con su esposa, tras el accidente de un helicóptero registrado en una zona montañosa en el norte de Kenia.

pic.twitter.com/RvvoHL3sQD — Meche Castro (@MaMechecastro74) August 19, 2026

Un informe preliminar de la Policía apunta a que en el helicóptero había seis turistas en el momento de los hechos, además del piloto, si bien por el momento se desconoce la nacionalidad de todas ellas.

Las autoridades han desplegado equipos de rescate en la zona afectada, según han recogido los medios locales.

Más tarde, fuentes de la Presidencia ecuatoriana han confirmado al canal Ecuavisa que uno de los fallecidos es Michele Sensi-Contugi, director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) de Ecuador, así como su esposa, Stephany Hollihan.

El hombre, de 44 años, tiene doble nacionalidad ecuatoriana e italiana y era hombre de confianza del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Se desempeñaba como director general del CIES desde agosto de 2024.

La Embajada de Italia en Kenia ha brindado asistencia inmediata en el lugar, según ha recogido el canal de televisión italiano RAI.

En un video compartido en la red social X se puede ver humo negro elevándose desde la base del Ololokwe.

La aeronave, que había despegado desde la localidad de Loisaba, se precipitó hacia las 09:13 a.m. hora local, según reportó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) en un comunicado.

Medios locales informaron que el helicóptero transportaba a siete turistas cuando se estrelló.

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Tampoco se ha determinado la causa del accidente y la KCAA indicó que se están llevando a cabo investigaciones, mientras que la Cruz Roja de Kenia lanzó operaciones de respuesta a la emergencia.

El Ololokwe, una montaña sagrada del pueblo samburu cuya cima se eleva a 2.000 metros de altitud, es una zona de senderismo turístico. Varias empresas ofrecen vuelos panorámicos en helicóptero.

BREAKING: A helicopter believed to have been carrying seven tourists has crashed near Kirish, close to Mt. Ololokwe in Samburu County, Kenya.

Police say the tourists’ nationalities are not yet known, while rescue teams and locals are at the scene where smoke and fire have been… pic.twitter.com/SHhu1LjZkg — 91.2 Crooze FM (@912CroozeFM) August 19, 2026

En marzo, un accidente de una de esas aeronaves en el oeste de Kenia causó la muerte de seis personas, entre ellas un miembro del parlamento.