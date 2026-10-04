‘Bibas: asesinados por ser judíos’: el documental sobre la familia que simbolizó el dolor del 7 de octubre en Israel

El documental Bibas: Asesinados por ser judíos fue presentado esta semana en el Centro Israelita de Bogotá. La familia se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de los vejamenes que sucedieron en Israel el 7 de octubre de 2023. Los dos padres, Yarden y Shiri Bibas, fueron secuestrados ese día con sus hijos de 4 años y 9 meses. El bebé fue el más joven en cautiverio.

El papá fue liberado, pero su esposa y sus dos pequeños fueron asesinados. El mundo vio la entrega que hizo Hamás de sus ataúdes, y los intentos del grupo terrorista por producir más terror, hasta el final, cuando entregaron los restos equivocados. Yarden Bibas permaneció en cautiverio durante más de un año antes de ser liberado y fue quien recibió los restos de sus seres queridos.

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La producción fue realizada por el periodista argentino Alfredo Leuco junto con Mariana Bellini y Gabriel Ben-Tasgal. La presentación en Bogotá contó con la participación de Ben-Tasgal, periodista y especialista en temas de Medio Oriente.

“Estamos proyectando un documental que ya hemos llevado a otros países y que hoy presentamos en Colombia. Relata los atentados del 7 de octubre, pero centrado en una familia argentina-israelí de tres generaciones que fue masacrada brutalmente. Quizás muchos recuerden a los niños de cabellos pelirrojos, pues son la familia Bibas y, a través de su historia, exponemos no solo lo que les pasó a ellos, sino todo lo que rodeó ese acontecimiento”, le dijo Ben-Tasgal a SEMANA.

"BIBAS asesinados por ser judíos" llegó este 29 de septiembre a la sala Cinemóa en la calle 93. Foto: Embajada de Israel en Colombia (Facebook)

El documental utiliza testimonios, material de archivo y entrevistas para reconstruir lo ocurrido alrededor de la familia y presentar elementos relacionados con el ataque. La producción también incorpora intervenciones de periodistas, investigadores y especialistas que abordan el contexto político, histórico e ideológico del conflicto entre Israel y Hamás.

La presentación en Bogotá se produjo pocos días después de otra proyección realizada en Guayaquil, Ecuador, el 24 de septiembre. En esa ocasión participaron Ben-Tasgal y Mariana Bellini, además de la cónsul de Israel en Ecuador, Dvori Biton Zini. El filme, de aproximadamente 90 minutos, también ha sido presentado en diferentes ciudades de América Latina y otros países.

Ben-Tasgal asegura que algunas narrativas internacionales han atribuido las causas del ataque a otros factores para desviar la verdad y cuestionó las explicaciones que, según él, desplazan la responsabilidad de los perpetradores.

“Durante años se ha incentivado una narrativa profundamente antisemita que responde a corrientes de pensamiento más amplias, como el “wokismo”. En esta corriente no importa la verdad, sino imponer relatos donde el culpable de todas las desgracias del mundo siempre es el hombre blanco heterosexual. Bajo esa lógica, las universidades de élite en Estados Unidos terminan señalando que el terrorismo surge como una reacción al supuesto imperialismo occidental”, agregó.

"BIBAS asesinados por ser judíos" llegó este 29 de septiembre a la sala Cinemóa en la calle 93. Foto: SEMANA

El documental había recibido previamente reconocimiento institucional en Argentina. En diciembre de 2025, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró de interés para la comunicación social. De acuerdo con la institución, la producción busca abordar la historia de la familia Bibas y promover la reflexión sobre el antisemitismo y el terrorismo.

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La presentación en Bogotá forma parte de la circulación internacional de una producción centrada en una de las familias que se convirtió en uno de los casos más conocidos entre las víctimas del ataque del 7 de octubre.