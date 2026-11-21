Una nueva explosión del volcán Sakurajima, ubicado en la prefectura de Kagoshima, al suroeste de Japón, se registró este sábado, 21 de noviembre de 2026. El episodio ocurrió a las 2:35 p. m., hora local, y estuvo acompañado de una columna de material volcánico que se elevó aproximadamente 1.200 metros sobre el cráter.

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Este fenómeno fue captado en imágenes que posteriormente fueron compartidas en redes sociales. Además, el geólogo Sergio Almazán publicó algunos de estos registros para mostrar la magnitud del nuevo episodio de actividad volcánica en territorio japonés.

De acuerdo con los reportes, la explosión corresponde a un nuevo pulso eruptivo del Sakurajima. Los sistemas de monitoreo japoneses registraron el evento, mientras que el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Tokio (VAAC) también emitió un informe sobre lo ocurrido.

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN SAKURAJIMA EN JAPÓN 🇯🇵 🌋 Nuevo pulso explosivo del volcán Sakurajima, hoy en Kagoshima, Japón La erupción ocurrió sobre las 14:35 hora local. La columna eruptiva se elevó a 1,200 metros sobre el cráter La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantiene el nivel 3 de alerta volcánica y advierte a la población que no se acerque al volcán. Noviembre 21 de 2026 Créditos 🎥 en el video Vía @Top_Disaster — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 21, 2026

En su reporte, el organismo indicó que la explosión se produjo a las 05:35 UTC, equivalente a las 2:35 p. m. en Japón. Además, señaló que, tras revisar las imágenes satelitales disponibles, no fue posible identificar con claridad una nube de ceniza asociada al episodio.

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