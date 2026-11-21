Estados Unidos autorizó una nueva fase del proceso de modernización de la capacidad aérea de Argentina. El Departamento de Estado aprobó un paquete de armamento destinado a equipar los nuevos cazas F-16 que se incorporarán a la Fuerza Aérea de ese país.

Así quedó la flota Hércules de la FAC tras la reciente donación de un avión C-130 de EE. UU.

La operación contempla misiles aire-aire, bombas de precisión guiadas por láser y otros componentes militares, con un costo estimado de 941 millones de dólares.

La autorización incluye la adquisición de equipos, municiones y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento y el despliegue operativo de los 24 aviones F-16 que Argentina sumará a su flota militar.

🇦🇷 | Los F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina, operando recientemente en el Área Material Río IV, provincia de Córdoba, durante un vuelo de adiestramiento nocturno. 💪🇦🇷🌙🦅 El 5 de noviembre pasado, los F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina realizaron sus primeros vuelos nocturnos en el país, marcando un nuevo avance en el proceso de formación y adiestramiento de las tripulaciones del nuevo sistema de armas. Esta actividad representó un paso importante dentro del Programa F-16 «Peace Cóndor», que continúa avanzando en la incorporación progresiva de nuevas capacidades y en la preparación del personal para operar el moderno caza multirrol. De esta manera, la Fuerza Aérea Argentina, junto a Top Aces, continúa ampliando las posibilidades operativas de sus F-16 y avanzando en la consolidación de una nueva etapa para la aviación de combate nacional, con miras a operar los F-16AM/BM de acuerdo con los más altos estándares internacionales. ¡NHQP! 🇦🇷 @JMilei @TGCarlosPresti @MinDefensa_Ar @FuerzaAerea_Arg @pldocmd @EmbajadaEEUUarg @topaces @LockheedMartin @ARGinUSA @pabloquirno 🎥 FAA #Argentina #FuerzaAereaArgentina #F16 #F16FightingFalcon #LockheedMartin — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) November 17, 2026

El acuerdo se gestionó mediante el programa de Ventas Militares al Exterior (Foreign Military Sales, FMS), mecanismo utilizado por Washington para concretar este tipo de transacciones con gobiernos extranjeros.

Como parte del procedimiento, la operación fue presentada ante el Congreso estadounidense para su notificación. La compañía Lockheed Martin figura como principal contratista del proyecto.

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El paquete militar incluye 36 misiles AIM-120 AMRAAM, diseñados para interceptar aeronaves enemigas a media distancia, así como kits de guiado láser GBU-12 Paveway II, que permiten convertir bombas convencionales en municiones de precisión.

También contempla 102 bombas MK-82, de propósito general y 500 libras de peso cada una. A este arsenal se suman espoletas, bengalas, señuelos chaff para contrarrestar amenazas electrónicas y otros dispositivos de protección.

Aviones General Dynamics F-16A Fighting Falcon Foto: Getty Images

La operación incluye, además, equipos complementarios y servicios técnicos y logísticos necesarios para respaldar el funcionamiento y la capacidad operativa de los cazas F-16 argentinos.

La importancia de esta autorización, según el comunicado, radica en que la capacidad de un avión de combate no depende exclusivamente de sus características técnicas o de su tecnología de vuelo.

Su verdadero potencial militar está determinado también por las armas que puede transportar y los sistemas que permiten utilizarlas.

En ese sentido, el suministro aprobado por Washington dotará a los F-16 argentinos de capacidades para realizar operaciones de combate contra otras aeronaves mediante los misiles AMRAAM y ejecutar ataques de precisión contra objetivos terrestres con las bombas equipadas con guiado láser.

LLEGÓ A CÓRDOBA UNA NUEVA TANDA DE 6 CAZAS F-16 ESTADOUNIDENSES PARA LA FUERZA AÉREA Segundo lote Seis nuevos cazas F-16 arribaron este martes al Área Material Río Cuarto, en Las Higueras, tras cruzar el Atlántico y hacer escala en Brasil. Con este lote, la Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones comprados a Dinamarca. Apoyo estadounidense Los cazas fueron recibidos por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoridades militares y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. El traslado contó con apoyo de aviones cisterna estadounidenses para el reabastecimiento en vuelo y de aeronaves argentinas para tareas logísticas. Además La compra completa, incluido el sistema de armas, rondará los US $900 millones. La base definitiva estará en Tandil y el Gobierno busca que los otros 12 F-16 lleguen durante 2027. (+) en Clarín: https://t.co/pHqA7i8T1z — Clarín (@clarincom) September 30, 2026

Esta autorización estadounidense hace parte de un proceso de adquisición más amplio. Argentina compró 24 cazas F-16 que anteriormente pertenecían a Dinamarca, por lo que se trata de aeronaves usadas que serán incorporadas a su inventario militar.

La operación también necesitaba el visto bueno de Washington debido a que los aviones cuentan con tecnología y componentes de origen estadounidense.

Cabe recordar que Argentina ya cuenta con doce F-16: seis llegaron en diciembre de 2025 y otros seis en septiembre de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), sostiene una copia impresa de su publicación en redes sociales mientras conversa con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el marco del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Foto: Getty Images

El programa incluye entrenamiento, infraestructura y actualizaciones acordadas con Estados Unidos, Lockheed Martin y Dinamarca. Washington aporta apoyo logístico y tecnológico, profundizando la cooperación militar bajo el gobierno de Milei