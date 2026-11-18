En la noche de este jueves 18 de noviembre, el secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo un balance sobre su visita a Colombia.

Esto, tras reunirse con el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y el canciller Omar Bula Escobar.

El funcionario del gobierno de Donald Trump manifestó la colaboración de los Estados Unidos con Colombia en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y el terrorismo.

“Ir en la ofensiva contra los cárteles de la droga como nunca se ha visto antes”, advirtió.

El funcionario añadió que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos respalda el compromiso para que la soberanía no se vea comprometida y que los “narcotraficantes no tengan un lugar seguro”.

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