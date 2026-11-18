La guerra en el Catatumbo no les da respiro a sus habitantes. Este miércoles, 18 de noviembre, se presentaron dos graves hechos de orden público.

El primero de ellos ocurrió en horas de la mañana cuando un campesino identificado como Edwuard Amador Becerra, de 45 años, cayó en un campo minado en el corregimiento Luis Vero.

La explosión le provocó afectaciones en ambas piernas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

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El segundo sucedió hacia las 3:30 p. m. cuando tres drones cargados de explosivos atacaron una vivienda en el corregimiento de Pacelli hacia la salida para Luis Veros.

En el Catatumbo, el uso de drones ha cambiado drásticamente la dinámica de la guerra.

Negocios cerrados. Foto: SEMANA

De hecho, el 12 de noviembre se presentó un ataque con 20 drones a un grupo de militares que les costó la vida a cuatro uniformados.

“En desarrollo de operaciones de estabilidad cerca de la línea de frontera en zona rural de la vereda Barco La Silla del Municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.°10 fueron atacadas con veinte dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas”, señaló en ese momento el Ejército.

Esa misma fuente indicó: “Como resultado de esta infame acción terrorista, el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío, el soldado profesional Yair Jesús Méndez Bonza, el soldado profesional Jeiner Pineda González y el soldado profesional Gerson Mauricio Plazas Amor fueron asesinados en el cumplimiento del deber, mientras que otros cinco soldados profesionales resultaron heridos”.

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La falta de un escudo antidrones por parte del Ejército generó, previo a ese ataque, un choque entre el Ministro de la Defensa, Jorge Mora, y el exministro Pedro Sánchez.

Mora aseguró que Sánchez y funcionarios del anterior gobierno se dedicaron a hacer turismo oficial y no dejaron consolidado el proyecto antidrones para la Fuerza Pública.

En esa zona del país se vive una guerra atroz desde comienzos del 2025 entre el ELN y el frente 33 de las disidencias.

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Esas dos facciones armadas disputan rutas de narcotráfico, cultivos ilícitos, extorsión y control territorial.

Según la Defensoría del Pueblo, la confrontación generó desplazamientos masivos, confinamientos y múltiples hechos de violencia.

“Según datos de la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del 2025, fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguido de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948)”, señaló la entidad.