Ataques con drones en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Temor entre los pobladores de la vereda La Angalia, zona rural de Tibú, Norte de Santander, tras nuevos ataques con drones cargados con explosivos en medio de enfrentamientos entre grupos armados que operan en ese sector del Catatumbo.

Ejército descubre depósito de 100 granadas para drones, que representan una tonelada de explosivos, en Norte de Santander

Los hechos se presentaron en horas de la noche de este miércoles, 7 de octubre, obligando a los pobladores a refugiarse en sus viviendas.

Además de los ataques con drones cargados con explosivos, los pobladores escucharon ráfagas de fusil. En dicha zona operan las disidencias del Frente 33 de las Farc y la guerrilla del ELN.

Por el momento, no hay reportes de personas heridas en medio de esa confrontación armada que viene ocurriendo desde hace varios meses.

A propósito, a comienzos de esta semana, en Sardinata, Norte de Santander, el Ejército Nacional encontró un depósito clandestino donde había 100 granadas de alto poder que pertenecerían al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El hallazgo fue realizado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.La magnitud del material encontrado encendió las alertas de las autoridades por la cantidad del explosivo encontrado en estas granadas.

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“Durante una operación militar se ubicó un depósito clandestino con 100 granadas de alto poder, de aproximadamente 10 kilogramos cada una, que pertenecerían al Frente Juan Fernando Porras Martínez del GAO ELN. Estos explosivos serían adaptados para ser lanzados mediante drones y rampas artesanales en acciones contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura crítica”, se indicó desde el Ejército.

La utilización de drones para transportar y lanzar cargas explosivas es justamente uno de los elementos que más preocupa a las autoridades frente al material localizado en Sardinata.