Con el propósito de transformar las aulas en escenarios de paz y oportunidades, concluyó con éxito en Cúcuta el proyecto social y educativo Frecuencia Joven.

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La iniciativa benefició a un grupo de estudiantes de décimo grado que integran la emisora escolar Voces sin Frontera, perteneciente a la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero.

El proceso formativo fue ejecutado por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2 (BAAID2) del Ejército Nacional, a través de su programa de desarrollo comunitario Fe en Colombia.

Durante dos meses, los adolescentes participaron en seis intensas jornadas académicas y prácticas diseñadas para potenciar su talento comunicativo y fortalecer el trabajo que realizan en el medio radial de su colegio.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por Kevin Beltrán, comunicador social, y Marisol Rey, diseñadora gráfica de Fe en Colombia.

Estudiantes de la I.E. Misael Pastrana Borrero de Cúcuta, Norte de Santander, recibieron capacitación en comunicación social por parte del Ejército. Foto: Ejército

Bajo su guía, los jóvenes adquirieron conocimientos técnicos y narrativos en áreas fundamentales como historia y teoría de la radio, escritura de guiones radiales, fotografía, producción audiovisual y edición de audio y video.

Más allá del aprendizaje técnico y el amor por los micrófonos, Frecuencia Joven responde a una urgente necesidad social en la región de frontera. El proyecto fue concebido como una estrategia de prevención para generar entornos protectores en torno a la juventud cucuteña.

Al ocupar su tiempo libre en actividades culturales y educativas, la iniciativa busca alejar a los menores de edad de los entornos de violencia y cerrarles el paso a los riesgos del reclutamiento forzado, entregándoles herramientas concretas para proyectar su futuro profesional y personal.

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El ciclo de formación culminó con una emotiva ceremonia de certificación en las instalaciones del plantel educativo. Durante el evento, los estudiantes recibieron los diplomas que acreditan sus nuevas competencias y expresaron su gratitud hacia los instructores, el programa Fe en Colombia y el Ejército Nacional por brindarles un espacio donde sus voces son escuchadas y valoradas como motores de cambio para su comunidad.