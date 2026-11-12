Luz Adriana Camargo envía mensaje a familias de funcionarios del CTI liberados

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió este jueves, 12 de noviembre, un mensaje a las familias de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los dos funcionarios del CTI liberados en Arauca.

“Hoy es un día de profunda alegría para la Fiscalía General de la Nación, después de 19 meses de incertidumbre nuestros agentes de protección y asistencia secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional en Arauca, el 8 de mayo de 2025, recuperaron al fin su libertad”, dijo la funcionaria en un video divulgado en redes sociales.

Camargo indicó que “fueron retenidos mientras cumplían labores al servicio de la comunidad, una situación que no tiene justificación alguna y no debió presentarse”.

Pruebas de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, funcionarios del CTI de la Fiscalía secuestrados por el ELN. Foto: Tomada de la página del Frente Oriental del ELN

Para la fiscal, el secuestro de estos dos funcionarios, por los que sus familias pedían reiteradamente la libertad y a quienes el ELN sometió a un supuesto juicio revolucionario, su ausencia recordó los riesgos que enfrentan los servidores en el ejercicio de sus funciones y el valor irremplazable de cada persona que integra la Fiscalía.

“Pienso especialmente en sus familias que soportaron la angustia de no tenerlos cerca, un reconocimiento por cada día de espera sostenida, por la fortaleza y por la entereza”, agregó Camargo.

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“Les envío un abrazo cercano y profundamente solidario con el respeto que merecen, todo lo que han vivido y la satisfacción de saber que finalmente podrán volver a estar juntos, la preocupación por nuestros compañeros nos mantuvo unidos y atentos a las gestiones que podrían contribuir a su liberación”, añadió.

Finalmente, agradeció a otros funcionarios que estuvieron pendientes de su cautiverio y de sus familias y agradeció a la Iglesia Católica, las al Comité Internacional de la Cruz Roja, a las Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo y a otras autoridades que participaron en las gestiones para que estos funcionarios pudieran recuperar la libertad.

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Tras anunciar que ponía fin al cautiverio de estos dos funcionarios, el ELN emitió un comunicado en el que argumentó sus supuestas razones para dejarlos libres.

“En uso del código de procedimiento penal de los procesos condenatorios que aplica el ELN a funcionarios del Estado, considerando que, por colaboración y buen comportamiento y dentro de los valores de la justicia humanitaria y revolucionaria acorde a nuestros principios y normas, contempla la rebaja de pena”, dijo.