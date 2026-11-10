Capturado en Cúcuta el empresario Arvey Duque por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Cerca de la 1 de la tarde del martes 10 de noviembre se conoció que el reconocido empresario y líder gremial cucuteño, Arvey Duque Villamizar, habría sido capturado en la capital de Norte de Santander. Las autoridades investigan hechos por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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Fuentes regionales señalaron que vieron al hombre ingresando con un fuerte acompañamiento policial y esposado al Búnker de la Fiscalía en Cúcuta, en donde se adelantaran los tramites de investigación por los hechos de los que lo señalan.

En los últimos días, Duque recibió denuncias por personas que invirtieron en un gran proyecto de refinería en la región, y a los cuales presuntamente, habría estafado. Algunos, incluso, lo señalan de presuntamente haber construido su capital con recursos provenientes de Venezuela.

Empresario cucuteño Arvey Duque Foto: Página web AveyDuqueVillamizar.com

Duque es conocido en la región por su empresa Promotor de RefiNorte y CI Empaquetadora del Norte. Adicionalmente, preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial), donde articula la voz del sector productivo ante el Estado y los medios en temas de seguridad, formalización y desarrollo de frontera.

En 2022 abrió el Restaurante & Café Arduvi en Cúcuta, operado por personas con discapacidad intelectual, física y síndrome de Down. “No es voluntariado: es un negocio formal”, manifestó en su momento. De ahí nace la Fundación Arduvi. En 2025 fue reconocido como Embajador de Paz por Naciones Unidas.

De momento, se espera una comunicación oficial por parte de las autoridades que permita entregar más detalles al respecto de la situación