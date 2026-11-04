La Fiscalía entregó los resultados de lo que denominaron una “ofensiva investigativa y judicial contra las organizaciones delincuenciales”, en la ciudad de Cúcuta. Fueron 111 personas capturadas y un menor de edad aprehendido en la capital de Norte de Santander.

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Advirtió el ente acusador que el megaoperativo hace parte de un “modelo estratégico de investigación de la Fiscalía General de la Nación”, principalmente orientado a identificar, afectar y desarticular los grupos ilegales que afectaron la tranquilidad de los ciudadanos en Cúcuta.

“A través de acciones articuladas, análisis criminal y asociación de casos, fueron intervenidas siete estructuras relacionadas con homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, cobros de extorsiones, hurtos y otras actividades delictivas”, señaló la Fiscalía.

Los fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander, ordenaron al menos 58 diligencias de allanamiento y registro en ocho comunas de Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano y el corregimiento de La Parada. Los resultados los entregó el delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas.

“Los procedimientos, realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, permitieron ejecutar 42 capturas por orden judicial y 69 en situación de flagrancia. Los detenidos harían parte del ELN, Tren de Aragua, La Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos, Los Manilargos y Los de la F”, explicó el funcionario.

Además de las capturas, fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores, teléfonos celulares, más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco, además de cuatro vehículos. También se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de 500 millones de pesos.

“De igual manera, fue desarticulada una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional para comercializarlos como aptos para el consumo. A esto se suman dos capturas en flagrancia que tienen relación con una investigación que se sigue por la explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam del sector Las Américas, en Cúcuta”, señaló el delegado.

La Fiscalía megaoperativo contra las organizaciones delincuenciales en la ciudad de Cúcuta. Foto: Suministrada (API)

Entre los capturados están los cinco presuntos integrantes del autodenominado Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, investigados por su posible participación en el ataque a la subestación de Policía de Aguaclara, en febrero de 2022. Todos los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías.