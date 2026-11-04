La Fiscalía entregó los resultados de lo que denominaron una “ofensiva investigativa y judicial contra las organizaciones delincuenciales”, en la ciudad de Cúcuta. Fueron 111 personas capturadas y un menor de edad aprehendido en la capital de Norte de Santander.
Advirtió el ente acusador que el megaoperativo hace parte de un “modelo estratégico de investigación de la Fiscalía General de la Nación”, principalmente orientado a identificar, afectar y desarticular los grupos ilegales que afectaron la tranquilidad de los ciudadanos en Cúcuta.
“A través de acciones articuladas, análisis criminal y asociación de casos, fueron intervenidas siete estructuras relacionadas con homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, cobros de extorsiones, hurtos y otras actividades delictivas”, señaló la Fiscalía.
Los fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander, ordenaron al menos 58 diligencias de allanamiento y registro en ocho comunas de Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano y el corregimiento de La Parada. Los resultados los entregó el delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas.
Más de 100 personas fueron capturadas durante un operativo de la Fiscalía en Cúcuta. Entre los detenidos hay presuntos integrantes del ELN y el Tren de Aragua. Estos son los detalles. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/qSBtck5pPO— Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026
“Los procedimientos, realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, permitieron ejecutar 42 capturas por orden judicial y 69 en situación de flagrancia. Los detenidos harían parte del ELN, Tren de Aragua, La Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos, Los Manilargos y Los de la F”, explicó el funcionario.
Además de las capturas, fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores, teléfonos celulares, más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco, además de cuatro vehículos. También se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de 500 millones de pesos.
“De igual manera, fue desarticulada una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional para comercializarlos como aptos para el consumo. A esto se suman dos capturas en flagrancia que tienen relación con una investigación que se sigue por la explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam del sector Las Américas, en Cúcuta”, señaló el delegado.
Entre los capturados están los cinco presuntos integrantes del autodenominado Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, investigados por su posible participación en el ataque a la subestación de Policía de Aguaclara, en febrero de 2022. Todos los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías.