El reciente atentado en El Estrecho sobre la vía Panamericana en el Cauca, donde criminales activaron una volqueta cargada con explosivos, generó una situación de alerta para las autoridades del país.

Un vehículo tipo turbo de estacas habría sido utilizado para transportar los explosivos que fueron activados en inmediaciones de la carretera Panamericana. Foto: Carlos Arias -Informativo del Sur

De acuerdo con información de fuentes de la Policía, el vehículo bomba fue abandonado en una estación de gasolina por donde hay alto número de civiles transitando frecuentemente.

El ataque terrorista en El Estrecho puso sobre la mesa de los altos mandos de la fuerza pública las complejas cifras sobre la vía Panamericana en materia de orden público.

SEMANA conoció que en los dos últimos meses la Fuerza Pública ha frustrado más de 12 ataques terroristas y ha decomisado más de cuatro toneladas de explosivos sobre la Panamericana.

Una de las estructuras más violentas en la Panamericana es la Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Iván Mordisco, jefe disidencias de las Farc en Cauca. Foto: AFP

La mencionada organización criminal además del uso de explosivos en sus ataques es la de mayor reclutamiento forzado de menores de edad en la región.

El pasado 31 de octubre el Cauca fue blanco de dos ataques terroristas. Un peaje a la altura de El Bordo, y otro sobre la vía Panamericana fueron blanco de ataques terroristas por parte de grupos criminales.

Las autoridades responsabilizaron de las acciones criminales a las disidencias de las Farc, Carlos Patiño. La estructura criminal es una de las más poderosas en la región del Cauca, a pesar de la fractura interna que tendría tras la reciente traición de uno de sus cabecillas con miles de millones de pesos.

Alias Paciencia, identificado como Jhonatan, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, es buscado por las autoridades tras su presunta fuga con cerca de $10.000 millones junto a alias Mary Foto: Tomado de internet

Alias Paciencia, el segundo cabecilla de la Carlos Patiño se habría fugado con 10 mil millones de pesos de las rentas criminales que obtiene la organización.

La traición de Paciencia habría generado una nuevo ola de violencia en el Cauca. Según reporte de las autoridades, las disidencias de las Farc habrían llevado al confinamiento de decenas de campesinos por donde se movía Paciencia para que revelaran el paradero del criminal.

El reciente atentado sobre El Estrecho, Cauca, dejó como saldo lamentable la muerte de una personas y dos más heridas.