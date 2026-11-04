Se conoce video del momento exacto en que explotó volqueta bomba en la vía Panamericana: así fue la detonación

En redes sociales se ha dado a conocer un video que muestra el momento exacto en el que fue activada una volqueta cargada con explosivos en el corregimiento de El Estrecho, en el departamento del Cauca.

Nuevo atentado sobre la vía Panamericana; volqueta bomba fue activada en El Estrecho, cerca de una estación de Policía

La grabación, que comenzó a circular por plataformas digitales, permite observar la magnitud de la detonación ocurrida sobre la vía Panamericana. En las imágenes se aprecia cómo varios vehículos transitan por el corredor vial y, en cuestión de segundos, se produce una fuerte explosión que genera una enorme nube de humo y afecta la visibilidad en el sector.

El registro también evidencia la cercanía de la detonación con los establecimientos y las viviendas ubicadas en este punto del sur del departamento.

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, el ataque se presentó durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre y habría estado dirigido contra la subestación de Policía de El Estrecho.

Según información de la Policía Nacional, la activación de los explosivos ocurrió sobre horas de la mañana, cuando fue accionado un vehículo acondicionado con artefactos explosivos.

Varias personas transitaban por el sector cuando se dio la explosión. Foto: Capturas tomadas de redes sociales / API

La emergencia dejó, de manera preliminar, una persona fallecida y al menos dos heridas, según los reportes conocidos durante la jornada. La onda explosiva también ocasionó daños en viviendas, establecimientos comerciales y vehículos que se encontraban en inmediaciones del lugar.

El hecho generó una emergencia en este corredor estratégico que comunica a Popayán con Pasto. Tras la explosión, la vía Panamericana tuvo que ser cerrada mientras los organismos de atención y las autoridades adelantaban las labores correspondientes.

Sin embargo, tras la respuesta y llegada de varios uniformados, el corredor vial fue nuevamente habilitada para el paso de vehículos. Asimismo, diferentes entidades hicieron guardia en la zona para evitar un posibles situaciones de riegos tras el ataque.

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Por su parte, unidades de la Policía y del Ejército se desplazaron hasta el sector para atender la situación, verificar las condiciones de seguridad y apoyar la respuesta frente a los daños ocasionados por la detonación.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este nuevo atentado y las circunstancias en las que fue activada la carga explosiva. Por ahora, la posible responsabilidad de estructuras armadas que tienen presencia en el departamento hace parte de las hipótesis que deberán ser verificadas por los organismos competentes.