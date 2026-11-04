Este es el panorama en el aeropuerto El Dorado, tras la falla en los radares. Los viajeros están desesperados

Unas fallas en los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado provocaron este miércoles, 4 de noviembre, una serie de demoras y cancelaciones en varios vuelos desde y hacia esta terminal aérea.

Desde el aeropuerto reportan retrasos en vuelos desde el aeropuerto de Bogotá hacia Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta. Mientras que el peor escenario lo llevaron otros viajes que ya estaban programados para esta tarde en la capital.

Aerocivil se pronuncia tras fallas en los radares del aeropuerto El Dorado

Vuelos nacionales de Avianca hacia Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio, Cali y Pereira, así como de LATAM hacia Medellín y Pereira, fueron cancelados.

Pronunciamiento de Avianca

Sobre la coyuntura inesperada de este miércoles, Avianca advirtió a sus usuarios que los itinerarios en el país podrían presentar cambios, entendiendo que la afectación en Bogotá impacta a todas las terminales aéreas del país.

Avión de Avianca. Foto: Avianca

“Avianca está en permanente coordinación y trabajando de manera conjunta con las autoridades responsables de la gestión de esta situación para apoyar la continuidad de la operación y minimizar las afectaciones”, dijeron a través de un comunicado oficial.

Asimismo, aseguraron que notificarán a los pasajeros afectados sobre los ajustes que tendrán en su itinerario y las alternativas de reacomodación. Además, añadieron las siguientes tres recomendaciones:

Consultar el estado de su vuelo en avianca.com y en la aplicación.

Realizar check-in previamente.

Estar atentos a las notificaciones sobre sus vuelos.

El impacto en el resto del país

La falla en los radares de El Dorado impacta en todas las terminales aéreas de Colombia y en ciudades como Ibagué reportan una soledad inédita en su aeropuerto, ante la afectación que se generó en la capital del país.

Así está el Aeropuerto Nacional Perales, de Ibagué Foto: X/@UltimaHoraCR

Una estimación preliminar informó que se habrían cancelado unos 30 vuelos a raíz de la crisis en Bogotá.

Varios viajeros han manifestado su desespero. “En este momento una demora del vuelo de nosotros casi de tres horas y pues la aerolínea en este momento no nos confirmó nada, ni nos dio un aviso previo de que se habían cancelado o modificado los vuelos, que hubiera sido muy bueno antes de haber llegado al aeropuerto”, relató un usuario en redes sociales.