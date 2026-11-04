Revelan qué pasó con el dinero recaudado en la lluvia de sobres de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

El pasado jueves 29 de octubre de 2026, la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno contrajeron matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

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Tras tres años de compromiso, la ceremonia reunió a varias figuras del entretenimiento colombiano y generó una amplia conversación en redes.

Una semana después del evento, se han conocido detalles inéditos sobre las dinámicas de la celebración, entre ellos la finalidad que se le dio a la habitual “lluvia de sobres” en efectivo aportada por los asistentes.

El estilista José Maya, quien asesoró a Luisa Fernanda W durante el proceso de preparación, ofreció detalles sobre este aspecto en una entrevista con la emisora Vibra Bogotá.

Según Maya, la cifra sugerida por los novios como aporte oscilaba en los 500.000 pesos colombianos por persona, lo que equivalía a un monto aproximado de 1.000.000 de pesos por pareja.

En la misma entrevista, Maya reveló la decisión tomada por la pareja respecto al dinero recolectado, asegurando que se trataba de un manejo reservado que no se había hecho público con anterioridad.

“Ese dinero que recogieron lo van a donar al grupo Emaús de la Iglesia Católica. Esto es una cosa que los novios y que nadie sabe”, afirmó el estilista durante la emisión radial.

Maya explicó que la determinación de destinar los fondos a esta comunidad de la Iglesia Católica responde a la cercanía y vivencia espiritual de Pipe Bueno con dicha congregación.

En febrero, el cantante había compartido de forma pública en sus redes sociales su participación en un retiro de Emaús Hombres Santa Clara de Asís, en la ciudad de Bogotá.

La información respecto al destino del dinero generó opiniones diversas entre los usuarios de redes sociales. Por un lado, algunos seguidores aplaudieron la iniciativa de enfocar el recaudo hacia causas religiosas y comunitarias, señalando la importancia de aportar a través de obras sociales.

Por otra parte, hubo cibernautas que cuestionaron la elección del destino del dineroy expresaron dudas sobre los temas tributarios o la necesidad de financiamiento de estas organizaciones.

Durante su intervención, Maya también comentó sobre la atención y la propuesta gastronómica ofrecida a las decenas de invitados que acudieron al festejo en Zipaquirá, destacando la calidad del servicio de banquete dispuesto para la ocasión.

La boda contó con la presencia de figuras de la música y el contenido digital en Colombia, entre quienes figuraron Maluma, Carla Giraldo, Dani Duke, La Liendra, Pautips, Mario Ruiz, Beéle, Juan Fernando Velasco, Tatiana Franco, Elder Dayán Díaz, Nanis Ochoa, Alzate, Jhonny Rivera y la exSeñorita Colombia María Fernanda Aristizábal.

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Entre las ausencias comentadas por el público estuvo la del cantante Jessi Uribe y su pareja, Paola Jara. Ante las inquietudes de sus seguidores en redes sociales, Uribe aclaró que un compromiso laboral agendado previamente les impidió asistir.

“No pudimos estar porque estábamos trabajando. Pao y yo tuvimos un show juntos ese día, así que por eso”, explicó el artista santandereano a través de su cuenta de Instagram, enviando asimismo un mensaje de felicitación a la pareja.