Daniela Ospina destapó verdad sobre el retiro de su hermano David Ospina del futbol: “Me parten el alma”

Por medio de sus historias de Instagram, la deportista y empresaria Daniela Ospina rompió el silencio sobre al anuncio que hizo su hermano, David Ospina, en la tarde del miércoles 4 de noviembre, confirmando oficialmente su retiro del fútbol.

En su publicación, la también modelo se refirió a lo que hay detrás de los logros alcanzados por ex arquero de la Selección Colombia y destapó verdad sobre esta decisión que ha tocado el corazón de varias figuras reconocidas del fútbol colombiano.

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De acuerdo con Daniela, ella y su hermano ya habían hablado sobre su retiro mucho antes de que él anunciara públicamente su decisión.

“Tengo muchas cosas que contarles; definitivamente, ayer fue uno de los días que más planeamos, que más tuve conversaciones con mi hermano y creo que una de las decisiones más duras que le ha tocado tomar en la vida por muchas razones”, expresó, dejando en evidencia la carga emocional que representó este momento para David Ospina.

Además, aseguró que más allá de los reconocimientos que obtuvo su hermano a lo largo de su trayectoria en el fútbol profesional, existe un proceso íntimo que solo él y sus familiares conocen, así como el impacto que genera esta noticia en su vida personal.

David Ospina se despidió entre lágrimas de la hinchada de Atlético Nacional. Foto: Win Sports

“Al final mucha gente ve como la gloria, pero pocas veces se ven los procesos por los que pasan los seres humanos”, agregó la empresaria visiblemente conmovida por el anuncio.

Según relató Daniela, ha sido testigo de cerca de las emociones y los sentimientos encontrados que ha experimentado su hermano durante este proceso. Incluso, recordó que, después de confirmar que no volverá a competir como futbolista profesional, David ha protagonizado emotivas escenas donde a estado a punto de quebrarse al asimilar lo que significa ponerle fin a su carrera en las canchas.

“Hay unos videos que me parten el alma por verlo a él como con esas ganas de llorar y teniendo muchos sentimientos encontrados”, dijo. Sin embargo, también reconoció que queda la satisfacción de haberlo apoyado y acompañado durante su trayectoria, aplaudiendo sus victorias y reconociendo sus esfuerzos.

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“Con la tranquilidad de que fue una linda carrera, y lo más lindo es que vivió esto al lado de su esposa, de sus hijos y nosotros que pudimos acompañarlo, mamá, yo”, concluyó.

Por eso, En medio de esta nostálgica despedida, la empresaria ha aprovechado sus redes sociales para compartir algunos de los mensajes de cariño, admiración y reconocimiento que ha recibido su hermano, dejando claro que cuenta con el respaldo incondicional de su familia durante el cierre de uno de los capítulos más importantes de su vida deportiva.