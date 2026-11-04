¿Irreconocible? Miguel Varoni dejó en evidencia su nuevo aspecto, tras largo viaje en África con Catherine Siachoque

Miguel Varoni reapareció recientemente junto a su esposa, la actriz Catherine Siachoque, y el post no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente por el aspecto físico que mostró el actor luego de pasar un mes viajando por África.

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Lo que compartieron ambos dejó ver una faceta más relajada y natural del protagonista de recordadas producciones de televisión. En las imágenes, ambos aparecen después de regresar de su aventura por tierras africanas, aunque fue la apariencia de Miguel Varoni la que terminó robándose todas las miradas.

Durante el video, la actriz comentó entre risas y cierta preocupación cómo habían quedado después de tantas semanas de viaje.

“Después de un mes en África y ha llegado esto así. Destruidos, pelo tostado, salimos divinos y hemos llegado así”, dijo mientras mostraba el aspecto que tenían al regresar.

A sus 61 años, Miguel Varoni luce bastante diferente a lo que muchos de sus fanáticos recuerda. El actor decidió llevar su cabello y su barba al natural, dejando que sus canas se convirtieran en protagonistas de su apariencia.

En la grabación se puede ver al actor con una abundante cabellera despeinada y una barba larga que le aporta un estilo moderno y despreocupada.

Además, complementó su look con unas gafas de sol, mientras se mostraba tranquilo frente a la cámara y sin mostrar incomodidad por su aspecto.

El post causó distintas reacciones entre los usuarios de Instagram. Algunos seguidores destacaron que el actor se ve muy bien con su cabello plateado y su barba, e incluso señalaron que ese estilo le aporta una apariencia más juvenil y diferente.

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Otros, por el contrario, dejaron ver que extrañan la imagen que Varoni acostumbraba a mostrar antes. Debido a esto, hubo algunas personas en los comentarios que le recomendaron recuperar el tono oscuro de su cabello y afeitarse para volver a lucir como año atrás.

Aunque el actor no respondió a estos comentarios y a estas reacciones que se dieron, por ahora, su nueva imagen sigue dando de qué hablar en redes y demuestra que cualquier aparición suya junto a su esposa despierta interés entre sus fanáticos.