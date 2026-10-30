¿Cuánto podría costar el vestido de Luisa Fernanda W? Esta sería la millonaria cifra detrás de su look de boda

El matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sigue dando de qué hablar, y entre los detalles que más llamaron la atención estuvo el vestuario de la influencer, quien apostó por un diseño exclusivo y joyas con esmeraldas colombianas.

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Para llegar al altar, Luisa eligió unos aretes de la marca Celide, firma especializada en joyería fina. Las piedras verdes contrastaron con el tono blanco marfil de su vestido y le dieron un toque especial al conjunto.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras de entretenimiento. Los atuendos que utilizó Luisa terminaron llamando la atención de muchos internautas en redes sociales.

De acuerdo con el catálogo de esta marca, se puede ver que hay referencias de aretes con esmeraldas desde aproximadamente 1′900.000 pesos, mientras que otros diseños con piedras preciosas alcanzan los 14.500.000 pesos.

Estos precios son referencias y no confirman cuánto pagó la influencer por las joyas que utilizó en su boda.

El vestido fue el punto que más conquistó tanto a los asistentes como a los seguidores. La pieza fue diseñada por Francesca Miranda y se trató de una creación exclusiva para la ceremonia religiosa.

La pieza destacó por su tonalidad blanco marfil, el tul francés bordado y los cristales Swarovski incorporados en los botones de la espalda.

Uno de los detalles más llamativos fue el velo, que superaba los 8 metros de largo y fue pensado para acompañar la arquitectura de la catedral.

Muchos internautas quedaron conquistados por el vestido y dejaron comentarios de pura admiración: “El vestido todo que ver”; “El vestido estaba espectacular”; “Hermosísima y el vestido está espectacular”, se lee.

De acuerdo con referencias internacionales de la firma, los vestidos de novia de esta diseñadora pueden tener precios que oscilan entre 22 y 47,5 millones de pesos aproximadamente.

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Sin embargo, esta cifra no corresponde necesariamente al valor de la pieza de Luisa, pues los diseños personalizados pueden variar según los materiales y los detalles que se escojan.

Al sumar únicamente los rangos comerciales mencionados para el vestido y los aretes, el conjunto podría ubicarse entre 24 y 62 millones de pesos. Esto se trata de un cálculo más no de una factura confirmada y no contempla otros accesorios, ajustes ni servicios de confección.