Escándalo en televisión: presentador pateó un dron y le provocó una herida en el rostro a modelo colombiana

El presentador mexicano Ernesto Chavana quedó envuelto en una polémica luego de protagonizar un incidente durante una transmisión que terminó con una modelo colombiana herida. Esto sucedió el 27 de octubre de este año, cuando el conductor pateó un dron que volaba dentro del estudio y provocó que este aparato impactara en el rostro de Isabella Rojas.

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El golpe le causó un corte en el labio y, por esto, los paramédicos del canal entraron rápidamente para atenderla. El video se volvió viral y el presentador recibió críticas por la forma en la que actuó.

“Espero lo corran y, por lo visto, es un programa completamente misógino, solo devalúa a la mujer”; “Y el naco ni siquiera se acerca a la chica para disculparse, qué horror de personaje”; “Lo peor no fue el acto en sí, sino que se reía después y echó la culpa a los demás, nunca se vio apenado ni ofreció alguna disculpa sincera”, son algunos de los comentarios.

Mientras el personal médico revisaba a la modelo, el presentador reclamó en vivo a los técnicos de producción. La lesión no fue grave e Isabella pudo regresar al programa pocos minutos después.

Debido a las críticas, Chavana publicó un video en sus redes sociales para explicar lo ocurrido y reconocer que había cometido un error.

“Aquí estoy dando la cara, no me escondo, y estoy consciente del error que cometí el día de ayer en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa”, dijo.

El conductor dijo que se disculpó con la modelo y asumiría la responsabilidad. También aclaró que el canal y el equipo de producción no debían cargar con las consecuencias económicas del incidente.

“Deslindé por completo al canal, a la producción, y yo lo digo públicamente, me hago responsable porque este es un acto en el que yo, si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”, manifestó.

Chavana insistió en que su mayor preocupación fue conocer si la salud de la mujer se había visto comprometida.

“Lo primero que me preocupó fue el estado de salud de mi compañera”, señaló, y agradeció que la situación no hubiera terminado en consecuencias más graves.

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El presentador reveló que las directivas del canal hablaron con él después de lo ocurrido. Según explicó, le prohibieron hablar del tema durante el programa y lo citaron a una reunión disciplinaria.

“Hoy no voy a hablar del tema en el programa de este show, tengo prohibido completamente por la producción tocar el tema”, dijo. Además, aseguró que estaba dispuesto a responder por sus actos y afrontar las decisiones de sus jefes.