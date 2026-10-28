De los likes a la confianza: el nuevo reto de las comunidades digitales

Durante años, la industria digital nos enseñó a contar seguidores, likes y reproducciones. Aprendimos a medir el éxito según cuántas personas nos veían. Hoy, esa mirada resulta insuficiente. Estamos pasando de una industria transaccional a una relacional. Por eso, necesitamos preguntarnos cuántas de las personas que nos siguen realmente confían en nosotros y qué hacemos para construir esa confianza.

Desde mi trabajo con creadores, veo que esta transición exige cambiar nuestras prioridades. Además de preguntarnos cuántas personas alcanzamos o cuántas compraron, necesitamos entender por qué regresan, qué las conecta y qué valor encuentran en pertenecer. Las ventas siguen siendo importantes, pero la relación no debería terminar cuando se completa una transacción.

Para muchos creadores, el entorno digital sigue siendo el principal punto de conexión con sus comunidades. Nos permite reunir a personas que comparten intereses, aunque vivan en ciudades o países distintos. Una conversación sobre bienestar, música o emprendimiento puede ser el comienzo de un vínculo. El reto aparece después: cómo mantenerlo y darle sentido más allá de ese primer contacto.

Antes queríamos ser multiplataforma: estar en todas partes para multiplicar nuestra presencia. Hoy necesitamos pensar de manera omnicanal: conectar esos espacios para ofrecer una experiencia coherente y cuidar la relación con nuestra comunidad. Una persona que nos descubre en Instagram, escucha nuestro pódcast, compra un producto o asiste a un encuentro debería reconocer los mismos valores y sentir el mismo compromiso. Cada canal debe contribuir a fortalecer ese vínculo, no funcionar como un espacio aislado.

En una economía de comunidades, la atención abre la puerta, pero la confianza permite construir una relación que perdure. Esa confianza se construye con coherencia entre lo que decimos y hacemos, entre lo que recomendamos y vendemos, entre la experiencia que prometemos en las redes y la que entregamos fuera de ellas. Cada interacción puede fortalecer el vínculo. Cada promesa incumplida puede debilitarlo.

No están cayendo los influencers. Está madurando una industria

La coherencia también se expresa en los detalles: cómo respondemos una inquietud, cómo resolvemos un problema o cómo tratamos a alguien después de una compra. De poco sirve hablar de cercanía en nuestros contenidos si nadie escucha cuando aparece una dificultad. La experiencia debe respaldar el discurso con el que convocamos a las personas.

En este proceso, los encuentros presenciales merecen un lugar más relevante. Los eventos en vivo, los retiros, los talleres y las experiencias compartidas pueden profundizar una conexión que nació en una pantalla, pero que necesita espacios para trascender lo digital y convertirse en una experiencia compartida. Nos permiten conversar, escuchar preguntas inesperadas y conocer a quienes hasta entonces eran un nombre o una fotografía en nuestros comentarios.

También permiten algo esencial: que los miembros se encuentren entre ellos. En un concierto, una emoción se vuelve compartida. En un club de corredores, la repetición del encuentro puede crear vínculos. En un retiro, una conversación puede continuar mucho después del regreso a casa. Una comunidad se fortalece cuando sus integrantes encuentran razones para relacionarse entre sí, más allá de seguir a quien los convocó.

Con la inteligencia artificial podemos producir más contenido y hacerlo más rápido. En ese contexto, considero que el tiempo que compartimos con otros adquiere un valor especial. Estar presentes ofrece una oportunidad para comprobar cómo se viven los valores que una marca o un creador comunica. La confianza necesita esas pruebas de coherencia, tanto en línea como fuera de ella.

Por supuesto, organizar un evento no crea comunidad automáticamente. Importa cómo invitamos, cómo recibimos a las personas y qué sucede después. Si prometemos escuchar, las conversaciones del encuentro deberían influir en lo que construimos. Los encuentros presenciales pueden alimentar la relación digital, mientras que los espacios digitales permiten mantener vivo lo que comenzó cara a cara.

Para quienes lideramos marcas, empresas o proyectos, esto exige ampliar nuestras preguntas. Además del alcance, necesitamos observar si las personas regresan, participan, se conectan entre ellas y nos recomiendan. Cuando alguien recomienda lo que hacemos, pone su propia credibilidad detrás de esa decisión. Así, la confianza pasa de una persona a otra y abre la puerta a nuevas relaciones.

La nueva viralidad es la confianza. Y para merecerla, debemos asegurarnos de que lo que prometemos en una pantalla se cumpla en cada espacio y en cada experiencia en la que nos encontramos con nuestra comunidad.

Lina Cáceres, fundadora y CEO de Latin World Digital y vicepresidenta del departamento digital de desarrollo de artistas, comercial y nuevos negocios.