¿Qué queda instalado cuando la presión pasa?

Y al final de esos momentos, lo que permanece es aquello que fuimos capaces de aprender, fortalecer y construir juntos.

Los puentes soportan constantemente fuerzas que ponen a prueba su estructura: el tránsito, las vibraciones y las cargas que se repiten con el tiempo. Su resistencia depende de la calidad de su diseño y de su capacidad para soportar esas exigencias.

Ana Rocío Sabogal, la CEO que transformó una empresa en un grupo de 40 organizaciones

En las organizaciones sucede algo similar. Enfrentamos grandes desafíos, pero también presiones cotidianas: imprevistos, decisiones acumuladas, reprocesos y equipos que responden durante largos periodos a exigencias extraordinarias.

Con los años he comprendido que la presión revela la calidad de nuestro liderazgo, la solidez de nuestras decisiones y la capacidad de las organizaciones para evolucionar.

Cada periodo exigente deja algo instalado. La pregunta es qué.

Transformar la presión en dirección

Una de las mayores responsabilidades de quienes lideramos es convertir las exigencias en prioridades claras, decisiones oportunas y soluciones que faciliten el trabajo de nuestros equipos.

El liderazgo transforma la presión en claridad, las decisiones en aprendizaje y los desafíos en capacidades que permanecen.

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Los resultados importan, pero también la confianza, la autonomía y el criterio que desarrollamos en las personas. Liderar implica alcanzar objetivos y construir las condiciones para sostenerlos.

Simplificar para fortalecer

Las organizaciones desarrollan comportamientos a partir de aquello que sus líderes promueven. Una cultura de confianza y comunicación abierta permite anticipar dificultades, compartir información y tomar mejores decisiones.

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Algo similar sucede con los procesos. Ante una dificultad incorporamos controles, reportes o aprobaciones que pueden resultar necesarios, pero cuyo valor debe revisarse con el tiempo.

Como ocurre con los puentes, parte de nuestra capacidad se destina a sostener la propia estructura. En las empresas, esto se refleja en información duplicada, procedimientos innecesarios y decisiones que podrían gestionarse con mayor agilidad.

Mejorar nuestros resultados también implica simplificar, priorizar y liberar capacidades.

Los periodos exigentes hacen visibles estas oportunidades y nos permiten fortalecer aquello que realmente genera valor.

Construir resiliencia

En momentos críticos, las organizaciones necesitan actuar con rapidez, adaptarse y asumir esfuerzos extraordinarios.

El liderazgo debe procurar que esa capacidad de respuesta se traduzca en mejores procesos, equipos preparados y decisiones sostenibles.

La resiliencia organizacional se construye desarrollando capacidades para responder, adaptarnos y evolucionar, manteniendo el equilibrio entre los objetivos empresariales y el bienestar de las personas.

Las organizaciones tenemos una ventaja frente a las estructuras físicas: podemos aprender de cada desafío.

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He aprendido que superar un momento complejo es importante, pero su mayor valor está en aquello que construimos después.

¿Tenemos líderes mejor preparados? ¿Nuestros equipos cuentan con mayor autonomía? ¿Hemos simplificado procesos? ¿Estamos mejor preparados para el futuro?

Cuando convertimos la exigencia en aprendizaje, fortalecemos nuestra capacidad de anticipación y respuesta.

Para mí, una de las mayores responsabilidades de quienes dirigimos organizaciones es construir resultados sostenibles mientras desarrollamos las capacidades que harán posibles los del futuro.

Porque el liderazgo deja huella en las decisiones que tomamos, en las personas que desarrollamos y en la capacidad de las organizaciones para seguir avanzando.

Al final, lo que permanece es aquello que fuimos capaces de aprender, fortalecer y construir juntos.

Ana Rocio Sabogal H., presidenta del Grupo Altum