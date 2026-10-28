Reactivar también es recuperar la esperanza y la visión de liderazgo

Hay una dimensión de la reactivación económica de la que hablamos menos, pero que resulta fundamental para que una región pueda levantarse después de una crisis: la recuperación emocional de sus empresarios. Después de una emergencia como la que vivió el Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y nuestro Quindío, recuperar la infraestructura, reabrir los establecimientos y proteger los empleos es indispensable, pero no es el único foco.

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También necesitamos recuperar la confianza de quienes, en medio de la incertidumbre, deben encontrar razones para volver a creer en sus proyectos, tomar decisiones, liderar equipos y mirar hacia el futuro. Y es que detrás de cada negocio afectado hay personas, familias, sueños y años de esfuerzo. Por eso, estoy convencido de que la siguiente fase de nuestra reactivación debe incorporar, con la misma determinación con la que impulsamos la recuperación económica, una apuesta por el bienestar emocional, el liderazgo y la esperanza.

Con esa convicción, quiero dedicar estas líneas a agradecer a quienes le dieron el sí a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y han decidido llegar hasta nuestra región para compartir su conocimiento, su experiencia y su tiempo, entendiendo que también se puede contribuir con la recuperación de un territorio fortaleciendo a las personas que lo hacen posible.

Luz Adriana Buitrago: “El propósito de construir oportunidades es clave, pero lo más importante es que las personas sean el centro”

Gracias a Julita Barreto, abogada, mentora y conocida por su loable participación en Shark Tank Colombia, por sumarse a este propósito con su experiencia en emprendimiento y que sin dudarlo, decidió llegar al Quindío para hablarle a nuestros empresarios de ‘Liderazgo con propósito’. Cómo no agradecer también a Carlos Enrique Rodríguez Pérez, subdirector general de Publicaciones Semana, por compartir con nuestros gerentes una reflexión tan pertinente sobre ‘La tormenta perfecta: entre un corto plazo apretado y la expectativa del futuro’. Además toda mi gratitud a Andrés Ramírez, conferencista, escritor y experto en felicidad, por traer a nuestros empresarios la conferencia ‘La fórmula matemática “imposible” de la felicidad’, y no menos importante al CESA, por contribuir a acercar conocimientos y conversaciones de valor a nuestra región; debo agradecer a Stephanie Pizarro Coy, coach ejecutiva, formadora y facilitadora, por invitarnos a reflexionar sobre el ‘Liderazgo en tiempos de crisis’ con herramientas para fortalecer la resiliencia, tomar decisiones y movilizar equipos en medio de la incertidumbre. Cada uno, desde su experiencia y perspectiva, nos recuerda que liderar también significa cuidar, inspirar y ayudar a otros a encontrar caminos cuando las circunstancias parecen cerrarlos.

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Estoy convencida de que estos encuentros permanecerán en la memoria de nuestros empresarios como parte de un proceso de recuperación que va más allá de las cifras. Sus aportes, realizados desde la generosidad de compartir lo que saben, representan una contribución invaluable a una región que necesita reconstruir no solo sus capacidades productivas, sino también la confianza en lo que puede llegar a ser. A todos ellos, y a las empresas, organizaciones, voceros y líderes que han decidido acompañarnos, gracias por entender que la solidaridad también se expresa a través del conocimiento, la escucha y la inspiración.

En la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío sabemos que reactivar es generar condiciones para que los negocios vuelvan a crecer, pero también es ayudar a que quienes los lideran recuperen la fuerza para seguir adelante. Porque ninguna estrategia de desarrollo está completa si deja de lado al ser humano. Y porque, especialmente en los momentos difíciles, descubrimos que avanzar no es una tarea individual: es en el encuentro con los demás, en la confianza que construimos juntos y en la esperanza que somos capaces de compartir donde encontramos nuevas razones para levantarnos y seguir construyendo futuro para el Quindío.

Luz Adriana Buitrago, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío