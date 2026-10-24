Colapsó una edificación en pleno centro de Pereira: dos personas quedaron atrapadas bajo los escombros

Una edificación se desplomó este sábado, 24 de octubre, en pleno centro de Pereira, más exactamente en la calle 18 con 12. Se trata de un inmueble que estaba pendiente de ser demolido, luego de haber quedado gravemente afectado tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con información preliminar de Bomberos Pereira, dos personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Por lo tanto, trabajan para extraerlos y establecer si murieron o están con vida.

Al parecer, se trataría de dos habitantes de calle.

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