Una mujer indígena con dolores de parto y complicaciones de salud necesitaba llegar a un hospital, pero la creciente del río Paparidó le impedía avanzar hacia el centro médico.

Ante la urgencia, habitantes de la zona formaron una cadena humana para ayudarla a cruzar, en medio de los reclamos por la falta de un puente.

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Un riesgo para las comunidades indígenas

La emergencia ocurrió en el municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, en una zona donde las comunidades indígenas deben atravesar el río Paparidó para movilizarse entre Kemberdé, en Risaralda, y el Alto Andágueda, en Chocó.

La ausencia de una infraestructura segura obliga a los habitantes a exponerse a la fuerza de la corriente, especialmente cuando aumenta el caudal.

De acuerdo con la denuncia de Ángela Maya, rectora de la Institución Educativa Dachi Dada Kera, la situación de la mujer embarazada fue una nueva muestra de los peligros que enfrentan las familias para acceder a servicios esenciales.

La comunidad tuvo que organizarse para facilitar el paso de la mujer, que necesitaba atención médica por las complicaciones durante el parto.

No es una preocupación reciente

El problema va más allá de esta emergencia. Según la denuncia difundida por la rectora, más de 30 comunidades indígenas del Chocó y alrededor de seis de Risaralda enfrentan dificultades para movilizarse por este corredor.

Cuando el río crece, el desplazamiento se vuelve más peligroso y puede dificultar el traslado de personas que necesitan atención médica urgente.

Ante la delicada situación, los habitantes han presentado tutelas, solicitudes y otros documentos ante las entidades competentes.

Además, han realizado mingas para exigir una solución que les permita atravesar el río sin arriesgar sus vidas.

Entre las alternativas planteadas está la instalación de un puente militar.

Según la rectora, se asumieron compromisos para gestionar esta infraestructura, en medio de una mesa de diálogo relacionada con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la comunidad asegura que el puente todavía no se ha materializado.

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La denuncia apunta a la necesidad de una respuesta del Gobierno nacional, las gobernaciones de Risaralda y Chocó y las entidades responsables de la infraestructura.

Para los habitantes, no se trata únicamente de facilitar el tránsito entre dos territorios.

Es evitar que una emergencia médica vuelva a convertirse en una situación en la que las personas deban arriesgar la vida para llegar a un hospital.

La reciente escena de los habitantes formando una cadena humana para ayudar a una mujer embarazada resume la urgencia del reclamo.

Mientras no exista un paso seguro sobre el río Paparidó, las comunidades seguirán expuestas a las dificultades de movilidad que se agravan con las crecientes.