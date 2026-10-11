Angustiosa búsqueda de un papá que cayó al mar en Tubará, al volcarse en un jet ski

La Armada Nacional avanza en la angustiosa búsqueda de Juan Carlos López, un hombre que cayó al mar en el sector de Caño Dulce, municipio de Tubará, Atlántico, luego de sufrir un accidente en un jetski.

Según los testimonios recogidos por las autoridades, en la tarde del sábado, el hombre, de 41 años, daba un paseo con sus dos hijos menores de edad en la moto acuática cuando se volcó.

Carolain León, su esposa, le dijo al diario El Heraldo que antes de desaparecer Juan Carlos les pidió a sus dos hijos nadar hasta la orilla, una distancia cercana a los 200 metros.

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Mientras tanto, el vehículo seguía dando vueltas en el agua.

Minutos después, cuando una lancha llegó a la zona del accidente para rescatarles, Juan Carlos ya había desaparecido.

Desde entonces, la Armada Nacional, a través de sus unidades de Guardacostas y del Grupo Aeronaval del Caribe, revisa palmo a palmo de esa zona del mar para tratar de ubicar a Juan Carlos.

“Para estas labores, la Institución Naval ha dispuesto unidades de reacción rápida y de Aviación Naval, con el propósito de ampliar la cobertura de búsqueda en el área. Asimismo, se han coordinado acciones con pescadores de la zona, la Policía Nacional y la Defensa Civil para apoyar las labores de localización”, indicó la Armada.

Este accidente se presentó ante la mirada de decenas de turistas que disfrutan de las playas en esta jornada de semana de receso.

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De hecho, la Armada Nacional había pedido a los colombianos seguir una serie de recomendaciones para evitar este tipo de situaciones. Estas son:

Usar el chaleco salvavidas durante los desplazamientos en lancha, tener en cuenta los chalecos salvavidas adecuados para los niños.

Supervisar a sus hijos cuando éstos se encuentren bañándose en el mar o jugando cerca del agua.

No consumir bebidas alcohólicas.

No entrar al mar o al río en estado de embriaguez, debido a que no contará con los reflejos suficientes para reaccionar en caso de emergencia.

Avanza la búsqueda de Juan Carlos López, de 41 años, quien cayó al mar al volcarse su jetski en Tubará, Atlántico. Foto: Armada Nacional

Si se va a transportar en una embarcación en el mar o en el río, exigir al motorista los elementos básicos para la navegación como: balde y bichero, remos, chalecos salvavidas, extintor, botiquín de primeros auxilios y equipo de comunicaciones.

Exigir al motorista que respete los límites de velocidad.

No subir a embarcaciones con sobrecupo.

No ingresar al mar cuando haya mal clima. Respete las señales de prevención (bandera roja).

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Identificar o en su defecto preguntar por el Inspector de Dimar en los muelles turísticos en caso de alguna irregularidad.

No abordar embarcaciones que ofrezcan servicio de transporte en muelles que no están autorizados para tal fin por la Dirección General Marítima y la autoridad distrital. Recuerde que los embarcaderos legales son aquellos en los cuales siempre cuentan con la presencia de funcionarios de Dimar, Secretaría de Turismo, Policía Nacional, Defensa Civil, entre otras entidades.