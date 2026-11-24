El Concejo de Barranquilla aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo de la concejal Heidy Barrera que busca prevenir y atender la violencia digital contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa llega en un momento en que la violencia contra las mujeres también ocurre a través del celular o de una pantalla, en ocasiones de forma silenciosa y sin que las propias víctimas la reconozcan.

Buscan reducir los casos de violencia contra la mujer en Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Esta es la razón por la que el aeropuerto de Barranquilla suspendió sus operaciones durante varias horas

Según el MinTIC, en Colombia seis de cada 10 mujeres han sufrido acoso en línea. Barranquilla, en cambio, no tiene cifras, ya que ninguna entidad del distrito registra la violencia digital como categoría propia. Esa ausencia de datos fue una de las razones que motivaron a la concejal del Partido de la U a presentar el proyecto.

“Cuando la violencia llega por el celular, Barranquilla tiene que saber responder. Hoy le entregamos herramientas al Distrito para que haga toda la prevención necesaria, incluso desde las escuelas, y para que aprendamos a reconocer las distintas formas de violencia digital que existen, de modo que esto no siga afectando la salud mental de nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes”, afirmó la concejal Barrera.

El objetivo es que toda víctima sepa a dónde acudir y que el Distrito sepa a dónde remitirla.

Incautan 42.825 cajetillas de cigarrillos de contrabando y capturan a dos personas entre Caucasia y Planeta Rica

Para lograrlo, el acuerdo establece un protocolo distrital de identificación y remisión; rutas contra el ciberacoso en los manuales de convivencia de los colegios; el reconocimiento Entorno Digital Seguro para colegios, entidades y empresas comprometidas con la prevención; y una mesa técnica y un observatorio que rendirán informe anual al Concejo. Todo, sin costo adicional, con programas que ya existen en el distrito.

El acuerdo protege a los 1,28 millones de barranquilleros, con prioridad para las 660.000 mujeres y los 326.000 niños, niñas y adolescentes de la ciudad, e incluye a las mujeres periodistas y a las que participan en política.